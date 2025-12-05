Festival

Benidorm reafirma su apuesta por la próxima edición del Benidorm Fest

Estas declaraciones las ha hecho el primer edil Toni Pérez tras el anuncio de RTVE de su retirada del Festival de Eurovision

Desde el consistorio el primer edil reitara el “compromiso” del Ayuntamiento con este evento, que “cuenta con una identidad propia y un público fiel”

Por eso aseguran que el Benidorm Fest es un gran escaparate y que, con él, la música tiene un espacio único para su fomento, su promoción y éxito.

