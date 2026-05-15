Benidorm pone en marcha la web del Plan de Movilidad Urbana Sostenible

El Ayuntamiento de Benidorm ha anunciado la puesta en marcha de la página web oficial del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) con la finalidad de ofrecer información actualizada acerca del proceso de revisión del plan y, al mismo tiempo abrir nuevos canales de participación ciudadana que permitan recoger la opinión de vecinos y vecinas sobre la movilidad en el municipio.

La nueva web, https://pmus-benidorm.es, “se concibe como un espacio informativo y participativo en el que se irá incorporando contenido explicativo sobre el alcance del PMUS, las distintas fases del proyecto y los avances que se vayan produciendo a lo largo de su desarrollo” ha explicado Francis Muñoz, concejal de Movilidad.

Así, entre las herramientas de participación que se han habilitado, se encuentra una encuesta online de movilidad a través de la cual la ciudadanía puede participar de forma anónima en la que responden a preguntas sobre sus hábitos de movilidad cotidiana, o sobre su preferencia declarada ante distintas políticas y medidas de movilidad que podrían implantarse en Benidorm en el futuro. La encuesta puede completarse en el enlace: https://forms.cloud.microsoft/e/S9MTanQ7Li

En la web del PMUS se ha habilitado igualmente un buzón de sugerencias y se ha habilitado una dirección de correo electrónico específica. “Con esto pretendemos que la ciudadanía pueda trasladar de forma directa opiniones, propuestas y aportaciones relacionadas con la movilidad en Benidorm” ha indicado el concejal. Estas aportaciones pueden enviarse a: pmusbenidorm@benidorm.org.

El edil ha resaltado “la importancia” de la participación ciudadana en esta fase inicial del PMUS “ya que la información y las aportaciones recogidas nos permitirán conocer con mayor detalle cómo se producen los desplazamientos diarios en Benidorm y cómo valora la ciudadanía posible actuaciones en materia de movilidad”. Los datos que se obtengan servirán de base para definir propuestas “orientadas a mejorar la calidad de vida, fomentar desplazamientos más sostenibles, incrementar la accesibilidad y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente y respetuoso con el entorno de Benidorm”.

Muñoz ha detallado asimismo que el proceso de elaboración del PMUS se complementará en los próximos meses con “nuevas acciones de información y participación dirigidas a implicar al conjunto de la ciudadanía y a los distintos agentes sociales y económicos de Benidorm”. Con la puesta en marcha de la web y la activación de los canales de participación, el Ayuntamiento de Benidorm “refuerza su compromiso con un proceso abierto, participativo y orientado a una movilidad más segura, sostenible y adaptada a las necesidades reales de la ciudad” ha finalizado Francis Muñoz.