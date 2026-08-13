Benidorm mejorará la línea de fangos de la EDAR y aumentará la producción del biogás que se emplea como combustible en la instalación

El Ayuntamiento de Benidorm va a acometer una inversión en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) con la finalidad de ejecutar un proyecto piloto que desarrolle la optimización del biogás que se emplea como combustible en la propia instalación y que se genera durante el proceso de depuración. El proyecto, denominado ‘Bioboost’, permitirá mejorar la eficiencia operativa, energética y la sostenibilidad de la infraestructura.

El coste del mismo asciende a 146.125 euros y para su ejecución el Ayuntamiento cuenta con una subvención de la Conselleria de Industria de 74.863,18 euros. La subvención se enmarca en la convocatoria de ayudas destinadas a la administración local para potenciar proyectos de innovación dentro del Plan de Impulso ‘Territorios Innovadores’ del ejercicio 2026. Según las bases de esta convocatoria, el proyecto debe estar finalizado en octubre de este año.

El concejal de Ciclo del Agua del Ayuntamiento de Benidorm, José Ramón González de Zárate, ha explicado que el proyecto integrará dos soluciones tecnológicas innovadoras “para la mejora del proceso de digestión anaerobia y deshidratación de los fangos en la línea de fangos de la EDAR”. El edil ha insistido en que “se trata de hacer más eficiente todo el proceso, ya que la optimización de la línea de fangos constituye una palanca clave tanto para la eficiencia económica como para la sostenibilidad ambiental de la EDAR”.

González de Zárate ha recordado que la instalación ha sido objeto de “continuos estudios de optimización”, los cuales habían puesto de manifiesto que “todavía había potencial de mejora en la línea de fangos”. Así, las etapas de digestión anaerobia y la deshidratación “son aquellas sobre las que se podía actuar para incrementar la autosuficiencia energética de la EDAR, reducir la cantidad de fangos producidos y mejorar su calidad”.

Las mejoras que se incorporarán están en línea con los objetivos de neutralidad energética y sostenibilidad ambiental establecidos por la normativa europea. El concejal ha afirmado en ese punto que el proyecto “está alineado con el Plan Estratégico de Innovación de Benidorm, con la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat y con los ODS de Naciones Unidas”.

Serán dos soluciones tecnológicas las que se incorporarán con la inversión. La primera solución consiste en la dosificación de nanopartículas de hierro encapsuladas en carbono durante el proceso de digestión anaerobia. Ello permitirá aumentar la producción y la calidad del biogás y mejorar la deshidratación del fango. La segunda solución introducirá la tecnología necesaria para tener un indicador objetivo en tiempo real de posibles pérdidas de sólidos.

Según ha indicado González de Zárate, la integración de ambas tecnologías “permitirá optimizar la generación de biogás de la EDAR, reducirá la cantidad de los fangos producidos y mejorará su calidad, al tiempo que se podrán monitorizar los resultados del proceso”.