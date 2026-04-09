Benidorm llevará a pleno extraordinario el lunes 13 de abril iniciar el expediente de licitación del ‘Benidorm Open Arena’

Este es un proyecto ambicioso con el que se busca dotar a Benidorm de nuevos espacios para la cultura, el conocimiento, el entretenimiento y la convivencia, mejorando a su vez la conectividad de dos barrios con importantes núcleos de población como son Els Tolls y Foietes-Colonia Madrid.

Al margen del ‘Benidorm Open Arena’, el pleno extraordinario incluirá un segundo punto: incoar el procedimiento de contratación del servicio de aparcamiento regulado en la vía pública. Un contrato que, además de la zona azul, también prevé el servicio de grúa y en el que se recoge la implantación de las zonas de estacionamiento verde y naranja. Tras la celebración del pleno extraordinario, este lunes, la intención es poder aprobar los pliegos que regirán la licitación de ambos contratos en la sesión ordinaria del mes de abril

En concreto, Benidorm Open Arena’ contempla tres actuaciones. La principal es la denominada ‘Arena Live’, la rehabilitación de la plaza de toros y su conversión en un gran espacio multifuncional para actividades culturales, sociales y deportivas. A esta se suma ‘Arena Joven’ una intervención “con la que se plantea la creación de un centro joven, concebido como un espacio accesible y multicultural, integrador, inclusivo y dinámico para la formación, el ocio y la participación activa de la población juvenil. Y la tercera intervención, ‘Arena Encuentro’, plantea regenerar el entorno urbano para mejorar la conectividad entre el barrio de Els Tolls-Salt de l’Aigua y el centro urbano, así como la parte norte del barrio de Foietes, a través de l’Aigüera.