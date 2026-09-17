Benidorm lanza una nueva línea de ayudas para facilitar a los jóvenes la obtención del carnet de conducir

El Ayuntamiento de Benidorm va a lanzar este año una nueva línea de ayudas dirigida a la población más joven y que tiene como finalidad facilitar el acceso al carnet de conducir, ayudándoles a sufragar parte del coste de mismo. Para ello, la Junta de Gobierno local aprobó el pasado lunes incorporar esta nueva ayuda al Catálogo de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm y este jueves ha dado luz verde a las bases que van a regir esta convocatoria, dotada con un presupuesto de 70.000 euros. El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha dado a conocer la convocatoria de estas ayudas en una rueda de prensa en la que ha manifestado que “la creación de esta línea de ayudas fue un compromiso adquirido por este gobierno local con la ciudadanía en 2023 para este periodo administrativo” y que “desde las concejalías de Juventud y de Educación se ha trabajado intensamente para poder articularlas y que a partir de este mismo año sean ya una realidad”.

Tal y como establecen las bases de la convocatoria, las ayudas están dirigidas a sufragar una parte de la formación teórica de cualquier tipo de permiso de conducir expedido por la Dirección General de Tráfico: desde el AM para manejar ciclomotores y cuadriciclos ligeros, al resto de las modalidades de permiso A, B, C, D y E. El primer edil ha trasladado que van a poder acogerse a estas ayudas las personas residentes en Benidorm que en el momento de obtención del permiso tengan entre 15 y 30 años, ambos inclusive; que estén empadronadas antes del 1 de enero de 2026; y que hayan conseguido el carnet entre esa fecha y el 31 de octubre de este año. Por su parte, quienes obtengan el permiso entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026 entrarán en la convocatoria del próximo año 2027.

El importe de la ayuda por conductor novel será de 250 euros, mientras que las personas que hayan obtenido el permiso AM de ciclomotor percibirán una aportación municipal de 125 euros. “Calculamos que con los 70.000 euros consignados para este año podremos llegar a alcanzar un mínimo de 280 beneficiarios”, ha manifestado Pérez, aunque la previsión realizada por los técnicos sitúa entre 280 y 300 el número de posibles beneficiarios.

El plazo de presentación de solicitudes para la obtención de estas ayudas estará disponible entre el 1 y el 17 de noviembre, ambos incluidos, y todo el proceso se hará de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, donde se va a habilitar un trámite específico para solicitar acogerse a esta convocatoria. Las personas interesadas deberán presentar, entre otra documentación, la copia del permiso de conducción o copia auténtica de la autorización temporal para conducir expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico, en la que conste la fecha de obtención del permiso; así como la factura y justificante de pago que acredite el abono de la matrícula, clases teóricas y/o tasas de examen, los tres conceptos que se pueden costear con esta ayuda municipal.

Toni Pérez ha trasladado que estas ayudas son fruto del “convencimiento de este equipo de gobierno de que disponer del permiso de conducir puede favorecer la movilidad, ampliar las posibilidades de acceso al mercado laboral de las personas jóvenes y contribuir a su proceso de emancipación”. “Todos conocemos casos de gente joven que dedica sus primeros sueldos a sacarse el carnet de conducir porque el presupuesto de muchas familias es ajustado y no les permite poder acceder a un gasto de este tipo”, ha señalado, para agregar que “desde el Ayuntamiento queremos colaborar, movilizando recursos y poniendo a las personas en el centro de nuestra acción diaria, para que esa circunstancia no sea un impedimento para nuestra juventud”.

“Lo dijimos y lo reiteramos: frente al discurso catastrofista que otros intentan inocular en la población desde hace unos meses con fines electoralistas, aquí están nuestros hechos”, ha manifestado el alcalde, recordando que “nuestro compromiso entonces fue no subir impuestos municipales y no recortar servicios y, como pueden comprobar, no solo no vamos a subir impuestos, sino que estamos ofreciendo más y mejores servicios y recursos de atención para los benidormenses; en este caso, para nuestros residentes más jóvenes”, ha concluido.