Benidorm inicia la tercera fase de mejora en los senderos del parque El Moralet en la zona de Xixo

Los nuevos caminos tendrán una longitud aproximada de 3,5 kilómetros y estarán conectados con el resto de senderos del parque, mejorando así la accesibilidad y la experiencia de los usuarios.

Los nuevos accesos estarán señalizados mediante cartelería y también contarán con una talanquera o valla de madera. Los nuevos senderos se conectarán con los ya existentes en el Moralet, de modo que en dos de ellos se podrá acceder desde la Vía Parque y alcanzar el sendero principal del parque urbano que conecta con la Colonia Madrid. El tercero, por su parte, se encuentra situado en la parte norte de la avenida Adolfo Suárez.

Además, el edil de Parques y Jardines José Ramon González de Zárate ha resaltado una vez más que esta intervención en El Moralet es “una obra sostenible y saludable” que se ejecuta “en una de las joyas de la ciudad que se extiende desde la Colonia Madrid hasta la Cala”.