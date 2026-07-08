Benidorm incorpora la inteligencia artificial a la atención turística y municipal a través de un nuevo chatbot

El Ayuntamiento de Benidorm ha presentado en la Smart Office el proyecto de chatbot asistido por inteligencia artificial desarrollado para mejorar la comunicación y el acceso a recursos, información y servicios por parte de vecinos, turistas y visitantes. El alcalde, Toni Pérez, y la concejal de Innovación, Aida García Mayor, han seguido desde los videowalls una demostración práctica de las principales funcionalidades de la herramienta, que estará plenamente operativa e incorporada al portal de Visit Benidorm -https://visitbenidorm.es- en agosto.

Durante la sesión se ha mostrado un recorrido por el funcionamiento del asistente desde la perspectiva de un visitante. La demostración ha incluido consultas sobre playas, eventos, gastronomía, movilidad, aparcamientos y otros servicios de interés, evidenciando la capacidad del chatbot para comprender preguntas en lenguaje natural, mantener el contexto de la conversación y generar respuestas estructuradas.

Tras la presentación, el alcalde ha destacado que “con esta actuación, Benidorm vuelve a poner la tecnología y la innovación al servicio de las personas, con una herramienta que está pensada para facilitar el acceso de los residentes a información de utilidad y servicio y para mejorar la experiencia del turista, incluso antes de que inicie su viaje, y que además opera en 9 idiomas validados: las lenguas cooficiales del país (español, valenciano, catalán, gallego y euskera) más inglés, francés, alemán e italiano”. No obstante, la aplicación trabaja hasta en 35 lenguas diferentes.

Según se ha detallado durante la presentación, el chatbot detecta de forma automática el idioma en el que pregunta el usuario. Además, se ha dotado a la herramienta de capacidad para detectar si la persona usuaria es de edad avanzada, adaptando en ese caso las respuestas para una mejor interacción. “Demostramos, una vez más, que nuestro Compromiso con las Personas Mayores, certificado por AENOR, es firme y está incorporado a nuestra gestión diaria”, ha apuntado el alcalde.

Toni Pérez ha incidido en que con la implantación de este chatbot “reforzamos nuestra apuesta por la innovación, la accesibilidad, el multilingüismo y la gestión inteligente del dato, consolidando su posición como destino turístico inteligente, regenerativo y responsable para la mejora continua de la experiencia de residentes y visitantes”.

Esta tecnología con IA se nutrirá de la información de distintas fuentes, como pueden ser los servicios de la propia Visit Benidorm, la plataforma de Destino Turístico Inteligente (PID) de Benidorm o los servicios facilitados por Segittur. Así, por ejemplo, no sólo será posible recibir información sobre las características de las playas, sino también conocer en tiempo real su grado de ocupación.

El proyecto se enmarca en el eje de Transición Digital del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Benidorm Visión 360’, financiado con fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La actuación cuenta con un presupuesto de 327.349,58 euros y forma parte de la estrategia municipal para avanzar en la digitalización de los servicios públicos y en la explotación inteligente de los datos del destino.

Funcionalidades

Entre las funcionalidades del chatbot destacan el soporte multilingüe, la generación de respuestas enriquecidas, el mantenimiento del contexto conversacional, la interacción por voz mediante tecnologías de conversión de voz a texto y de texto a voz, y la incorporación de opciones de accesibilidad como alto contraste, lenguaje simplificado y modificación del tamaño de letra.

La herramienta también contempla el soporte para dispositivos móviles mediante tecnología PWA, diseño responsive y posibilidades de integración con canales web municipales. Además, está preparada para trabajar con información turística especializada y datos dinámicos, lo que permitirá mejorar progresivamente la calidad de las respuestas y ampliar los casos de uso.

La respuesta del chatbot depende en gran medida de la calidad, actualización y trazabilidad de los datos que lo alimentan, por lo que el proyecto se ha diseñado conectado con fuentes municipales y turísticas cuya actualización es constante y casi a tiempo real, como Visit Benidorm, Benidorm.org y la Plataforma de Destino Turístico Inteligente “Benidorm CORE”.

El chatbot también podrá incorporará también fuentes externas contrastadas para enriquecer la información ofrecida al usuario. Esta arquitectura permite además responder a consultas sobre actividades, playas, eventos, movilidad, servicios municipales o puntos de interés con una visión más integrada del destino. La solución se ha diseñado de forma escalable para poder incorporar nuevas fuentes de datos, nuevos servicios municipales y futuras integraciones con otros sistemas del Ayuntamiento.