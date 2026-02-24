Benidorm impulsa medidas para proteger el Parque Natural de Serra Gelada

El Ayuntamiento de Benidorm ha anunciado hoy nuevas medidas para reforzar la protección del Parque Natural de Serra Gelada, tras la reciente sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia, que regula los derechos urbanísticos en la zona y obliga al consistorio a actuar con precisión y transparencia.

El alcalde de Benidorm ha explicado que la primera actuación se centrará en la ejecución de la sentencia mediante la apertura de un plazo de audiencia para las partes con derechos reconocidos. “Vamos a conceder un plazo de audiencia a las partes con derechos reconocidos en la sentencia y definiremos un acuerdo de colaboración para ejecutar la misma”, ha señalado el primer edil.

La segunda actuación del Ayuntamiento está vinculada a la gestión financiera del proceso. Para cumplir con las obligaciones derivadas de la sentencia y consolidar suelo municipal en Serra Gelada, el consistorio recurrirá a los recursos disponibles a través del Fondo de Impulso Económico.

Con estas nuevas actuaciones, el Ayuntamiento de Benidorm reafirma su compromiso con la protección de Serra Gelada, asegurando que este espacio natural continúe siendo un lugar de disfrute para vecinos y visitantes, al tiempo que se cumplen todas las obligaciones legales. Además, se consolida suelo municipal que permitirá preservar el parque para las futuras generaciones, garantizando un equilibrio entre desarrollo urbano y conservación ambiental.