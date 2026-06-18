Benidorm finaliza la instalación solar fotovoltaica del aparcamiento de Poniente que permitirá ahorrar unos 70.000 euros anuales

Los trabajos de instalación de placas fotovoltaicas en el aparcamiento disuasorio municipal de Poniente han finalizado en la fecha prevista tal y como ha podido constatar el alcalde Toni Pérez y el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, en la visita que han realizado esta mañana al aparcamiento, acompañados por responsables de la empresa adjudicataria y técnicos municipales. La actuación, que comenzó el pasado mes de enero, ha consistido en una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo colectivo con excedentes acogidos a compensación en el citado parking.

La actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 “Verde Benidorm”, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, y constituye “una actuación estratégica en la política municipal de transición energética, sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos” según ha resaltado el alcalde durante la visita.

El aparcamiento disuasorio de Poniente dispone de un total de 362 plazas, de las cuales 151 se encuentran en la superficie. De estas, 112 están cubiertas con unas marquesinas sobre las que se instalan las placas fotovoltaicas, además de aprovechar una marquesina de hormigón ya existente. “En total, se han instalado 624 módulos fotovoltaicos, integrando la producción de energía limpia con la mejora del confort de los usuarios del aparcamiento y la protección frente a la radiación solar” ha precisado el alcalde.

El proyecto contemplaba la ejecución de una planta solar fotovoltaica con una potencia nominal total de 303,3 kW, distribuida en cuatro instalaciones independientes, diseñada bajo la modalidad de autoconsumo colectivo con compensación de excedentes. La energía generada se destinará de forma prioritaria al consumo de dependencias e instalaciones municipales situadas en un radio inferior a 2.000 metros, permitiendo que los excedentes de producción se compensen económicamente en la factura eléctrica de dichos suministros municipales. En ese sentido, el ahorro estimado en la factura energética se ha cifrado en torno a los 70.000 euros anuales.

Según ha indicado Toni Pérez, “la energía producida abastecerá, entre otros usos, los servicios del propio aparcamiento disuasorio y los puntos de recarga de vehículos eléctricos, reforzando de esta manera el modelo de movilidad sostenible que impulsamos desde el Ayuntamiento”. Con este proyecto el consistorio “reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética y la innovación urbana, alineando el desarrollo de la ciudad con los objetivos europeos de descarbonización y transición ecológica”.

La actuación se ha ejecutado en la zona de parking situada en la avenida República Argentina. La instalación permitirá generar anualmente cerca de 465.700 kilovatios-hora de energía renovable, lo que supondrá una reducción de más de 214 toneladas de CO2 al año, “contribuyendo de forma directa a la lucha contra el cambio climático y a la disminución de la huella de carbono de los servicios municipales”.

La actuación se adjudicó a la empresa IMESAPI S.A., con un importe de adjudicación de 412.137,42 euros.