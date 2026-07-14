Benidorm ejecuta las obras de acondicionamiento del Centro de Interpretación de la Séquia Mare como Museo del Agua

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benidorm ha dado luz verde a la ejecución de los trabajos de acondicionamiento del Centro de Interpretación del parque de la Séquia Mare destinado a la difusión del patrimonio hidráulico, etnográfico y cultural del municipio. La aprobación de la Junta de Gobierno se produce una vez que ha sido recibida e informada favorablemente por los técnicos municipales la Memoria Valorada de la actuación, que será ejecutada por la concesionaria Veolia con cargo al Fondo de Inversión del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, según se recoge en las obligaciones establecidas en el contrato de concesión y en los pliegos que regulan la financiación de las actuaciones de ampliación, renovación y mejora del servicio.

La citada memoria establece un presupuesto de ejecución de 144.722,99 euros y un plazo de ejecución de los trabajos de tres meses con el fin de “conseguir un espacio museístico en el que se conecte el pasado agrícola y el presente turístico de Benidorm”, según señalaba el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate. Y todo ello, a través de “una narrativa que reconoce la continuidad histórica entre aquella acequia del siglo XVII y las modernas infraestructuras de abastecimiento actuales”.

El edil ha recordado que las obras de construcción y adecuación del edificio del Centro de Interpretación se encuentran “completamente finalizadas” y que ahora es necesario “proceder al equipamiento y acondicionamiento interior para posibilitar su apertura al público y su funcionamiento como recurso cultural, educativo y turístico”.

En ese sentido, la memoria presentada por Veolia establece una serie de objetivos de estos trabajos. En primer lugar, la creación de un espacio museístico permanente sobre la Séquia Mare. También la habilitación de un espacio de recepción y acogida para los usuarios del albergue juvenil. En tercer lugar, se persigue la configuración de un espacio polivalente que permita no solo la recepción de alojados, sino también el desarrollo de actividades formativas, conferencias, talleres y actos culturales sin que ello interfiera con la función museística permanente. Por último, se pretende implementar una propuesta de interiorismo moderna e innovadora y garantizar la accesibilidad universal.

González de Zárate ha indicado que la actuación que se va a llevar a cabo “contribuye a la puesta en valor del patrimonio histórico hidráulico de Benidorm, refuerza la educación ambiental, la divulgación de la cultura del agua y la difusión del sistema hídrico de abastecimiento que constituye el origen del actual modelo supramunicipal de gestión hidráulica de la Marina Baixa”.

El edil ha recalcado asimismo que la ejecución de todos los trabajos que comportan esta actuación se llevará a cabo bajo la supervisión de los técnicos municipales, que serán quienes verifiquen el correcto desarrollo de las obras. “Ya se está trabajando en el proyecto y creemos que para principios del mes de octubre estará concluido para que nuestros jóvenes puedan venir a conocer el pasado, presente y futuro del agua en Benidorm”.

El titular de Ciclo del Agua ha incidido en que el agua ha sido “uno de los elementos más importantes en el desarrollo de nuestra ciudad” y por ese motivo “en nuestra mente siempre está hacer una gestión eficaz del agua, y eso es lo que queremos dar a conocer”. González de Zárate ha hecho hincapié en que Benidorm “es una ciudad sostenible desde el punto de vista medioambiental, pero precisamente por ello hay que recordar y explicar todo lo que se ha hecho y todo lo que se está haciendo en materia de agua”.