Benidorm no descarta pedir apoyo al Estado para proteger el parque natural de Serra Gelada

Las empresas Murcia Puchades Expansión y Urbana Villajoyosa 2000 presentaron el pasado viernes un escrito ante el Tribunal de Instancia de Alicante para reclamar que se haga efectivo el pago, después de que el Tribunal Constitucional inadmitiera el último recurso interpuesto por el Ayuntamiento, lo que deja la sentencia como firme.

Desde el Ayuntamiento, los servicios jurídicos ya están analizando el escrito recibido. El alcalde, Toni Pérez, convocó de urgencia a la Junta de Portavoces tras el pleno celebrado ayer, con el objetivo de informar a todos los grupos municipales, y ha anunciado nuevas reuniones a lo largo de esta semana con técnicos jurídicos y económicos. Además, Pérez ha señalado que, si es necesario, se recurrirá al Estado, subrayando que se trata de una cuestión relacionada con la protección de un parque natural.