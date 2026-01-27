serra gelada

Benidorm no descarta pedir apoyo al Estado para proteger el parque natural de Serra Gelada

Los propietarios del suelo del parque natural de Serra Gelada han solicitado la ejecución forzosa de la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Benidorm a pagarles una indemnización de unos 350 millones de euros

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Las empresas Murcia Puchades Expansión y Urbana Villajoyosa 2000 presentaron el pasado viernes un escrito ante el Tribunal de Instancia de Alicante para reclamar que se haga efectivo el pago, después de que el Tribunal Constitucional inadmitiera el último recurso interpuesto por el Ayuntamiento, lo que deja la sentencia como firme.

Desde el Ayuntamiento, los servicios jurídicos ya están analizando el escrito recibido. El alcalde, Toni Pérez, convocó de urgencia a la Junta de Portavoces tras el pleno celebrado ayer, con el objetivo de informar a todos los grupos municipales, y ha anunciado nuevas reuniones a lo largo de esta semana con técnicos jurídicos y económicos. Además, Pérez ha señalado que, si es necesario, se recurrirá al Estado, subrayando que se trata de una cuestión relacionada con la protección de un parque natural.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer