Benidorm apuesta por la innovación educativa con la plataforma ‘Eutopía’

El Ayuntamiento de Benidorm ha presentado este martes a los equipos directivos de los centros educativos del municipio la plataforma ‘Eutopía’, una metodología educativa gamificada diseñada para trabajar los contenidos curriculares y la evaluación por competencias de forma más motivadora y eficiente, en el marco de la LOMLOE. Esta herramienta se va a trabajar en todos los colegios de Infantil y Primaria del municipio con el apoyo del Consistorio, que va a impulsar su implantación gratuita en las aulas de Primaria.

La presentación ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento, en un encuentro informativo con las direcciones de los colegios, en el la que han participado la edil de Educación, Maite Moreno, y el creador de la herramienta, quien ha explicado el funcionamiento de la plataforma, su adaptación al currículo oficial y sus posibilidades de aplicación en el aula.

‘Eutopía’ se plantea como un proyecto transversal ambientado en un archipiélago virtual formado por aldeas, en el que el alumnado avanza mediante misiones interactivas que requieren aplicar aprendizajes de áreas como Lengua, Matemáticas o Conocimiento del Medio. La plataforma cuenta con más de un millar de situaciones de aprendizaje ya diseñadas y alineadas con el currículo, además de permitir la adaptación o creación de nuevas propuestas según las necesidades de cada centro.

Uno de los aspectos más destacados es su aportación a la evaluación competencial, ya que, mientras el alumnado realiza las misiones, la herramienta recopila datos de aprendizaje en tiempo real y genera informes automáticos vinculados a criterios de evaluación y descriptores operativos del perfil de salida. Esto facilita una evaluación continua, objetiva y útil para ajustar la enseñanza y detectar dificultades de manera temprana.