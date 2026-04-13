Benidorm aprueba en pleno iniciar los trámites del nuevo contrato de la ORA y del Benidorm Open Arena

El consistorio de Benidorm ha aprobado este lunes en una sesión extraordinaria del pleno el inicio de los trámites para contratar el nuevo servicio de gestión del estacionamiento regulado en la vía pública, así como el procedimiento de contratación del proyecto y obra de la rehabilitación de la plaza de toros para espacio cultural, juventud e inclusión, denominado Open Arena Benidorm. Ambas propuestas han salido adelante con la unanimidad de los grupos políticos.

Con respecto al Open Arena Benidorm, la portavoz del gobierno y concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha precisado que dicha actuación cuenta con una subvención europea de los Fondos EDIL que asciende a 6.421.000 euros. El Ayuntamiento aportará “con recursos municipales” el importe restante hasta los 15 millones en los que está valorada la actuación. Caselles ha explicado además que el expediente que se incoa “incluye la redacción del proyecto y la construcción posterior” y ha aclarado que “no se demolerá la plaza, sino que entre otros aspectos se reforzará la estructura y se solucionarán los posibles vicios ocultos que tenga la actual edificación”.

El Open Arena Benidorm se divide en tres proyectos. Por un lado, el ‘Arena Live’ “cuyo objeto es rehabilitar la plaza para convertirla en un espacio cultural multifuncional, garantizando su uso continuo y contribuyendo a la desestacionalización del turismo, celebrando eventos culturales y de ocio sostenible todo el año”. Por otro lado, el ‘Arena Joven’, cuyo objetivo es “crear un centro juvenil polivalente que combine formación, creatividad y ocio saludable para impulsar el talento local y la participación juvenil”. Por último, el proyecto ‘Arena Encuentro’ pretende eliminar las barreras urbanísticas “mejorando la conectividad del barrio Els Tolls con el centro de Benidorm a través de infraestructuras accesibles y sostenibles que posibiliten su integración plena en el entorno urbano”.

La portavoz municipal ha incidido en que la contratación del proyecto y la obra se hace de manera conjunta “por indicación de los técnicos municipales”, ya que según informaron “la plaza de toros presenta patologías estructurales complejas”. En ese sentido, la edil ha resaltado esta modalidad de contratación “garantiza una responsabilidad única sobre el resultado final de la estabilidad y aptitud al servicio del edificio y se evita el cruce de responsabilidades entre el proyectista original y la empresa constructora ante imprevistos o patologías ocultas, lo cual es habitual en obras de rehabilitación de esta complejidad”. De hecho, ha añadido, que al tratarse de proyecto y obra “se elimina la fragmentación de responsabilidades entre proyectista y constructor, evitando retrasos derivados de la aparición de vicios ocultos o modificaciones del proyecto innecesarias”. “Queremos este Open Arena Benidorm, pero también dar calidad de vida a los vecinos” ha concluido Caselles.

Igualmente se ha aprobado el inicio del procedimiento de contratación del nuevo servicio de gestión del estacionamiento regulado en la vía pública después de que en junio de 2024 se acordase la suspensión del anterior contrato y que la UTE concesionaria continuase con el servicio hasta la formalización de un nuevo contrato y adjudicación. Posteriormente, en febrero de este año, el TSJCV despejó el camino judicial tras desestimar el recurso de la concesionaria.

Francis Muñoz, concejal de Movilidad, ha insistido en que este nuevo contrato “llega cuando debe llegar, con seguridad jurídica y mucho trabajo detrás y habiendo diseñado un nuevo modelo”. El concejal ha recalcado que “había un procedimiento judicial sobre el anterior contrato y no podíamos poner en riesgo al ayuntamiento. Así que, una vez despejado el camino, hemos actuado. Por lo tanto, no es un retraso, sino responsabilidad institucional”.

Asimismo, Muñoz ha rechazado que el expediente se haga para lograr más recaudación, “sino para ordenar mejor la ciudad” y ha explicado que el nuevo contrato abarca “el control y vigilancia del estacionamiento regulado, la recaudación, informes de seguimiento del servicio, mantenimiento de materiales y aplicaciones necesarias, servicio de grúa, cobro de tasas y multas y el control y mantenimiento de las zonas de acceso restringido, así como la expedición de tarjetas de residentes y de actividad”.

Como novedades, según lo establecido en la ordenanza aprobada en octubre de 2024, en el contrato se incluyen las zonas naranja y verde, con nuevas condiciones para residentes y no residentes. Así, la zona verde permite el estacionamiento por tiempo limitado mediante el pago de una tarifa a los no residentes, mientras que los residentes podrán hacerlo de forma gratuita por un tiempo máximo de 48 horas. La zona naranja permite estacionar a los residentes un máximo de 10 días sin pagar una tarifa y queda prohibido a los no residentes en Benidorm.

Según Francis Muñoz “se trata de un modelo adaptado a una actividad turística, la nuestra, que no debe cambiar y en el que se pretende que haya rotación de plazas para que la ciudad no se desborde”. El contrato prevé unos ingresos superiores a los diez millones de euros en dos años, mientras que el coste del servicio asciende a 9,9 millones “por lo que hay un balance positivo”. “No es un contrato improvisado” ha concluido Muñoz.