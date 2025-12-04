Benidorm ampliará la red local de aparcabicis inteligentes con 13 nuevos elementos para abarcar todas las zonas de la ciudad

La disposición de estos nuevos elementos, junto a los ya existentes, permitirá atender la demanda en todas las zonas del municipio gracias a una subvención que asciende a 543.459,24 euros que se destinará a los nuevos recintos para bicicletas.

Esta es una de las cuestiones que se ha dado a conocer en el Consejo de Movilidad en el que además se ha dado información sobre el Plan Asfalto 2025. Escuchamos a Francis Muñoz, concejal de Movilidad de Benidorm

Además, en la sesión de hoy se han explicado algunos detalles sobre el aparcamiento subterráneo de Jaime I que comenzará en cuanto la empresa presente el proyecto de ejecución y se ha anunciado la colocación de 29 nuevos parquímetros para las zonas naranja y verde de la ciudad que no supone en modo alguno el cambio de condiciones para los vecinos y residentes ni tampoco un incremento de la zona azul. El aparcamiento para los residentes sigue siendo gratuito en esas zonas.

conllevará, entre otras intervenciones, la renovación del pavimento de la avenida de l’Aigüera, que tendrá un carril bici en sentido ascendente. En el tramo que va desde la calle San Marcos hasta la calle Orxeta se eliminará el aparcamiento del margen derecho para ensanchar la calzada y se incorporará ese carril bici en sentido ascendente desde el inicio de la avenida. El Plan Asfalto también conllevará intervenciones en las calles Ramón y Cajal y avenida Zamora, en donde se aumentará la zona verde de aparcamiento para residentes y se creará una bolsa de plazas de zona azul en el entorno del nuevo centro de salud para que haya rotación y compensar las que se pierden en la avenida de l’Aigüera. De igual modo, el plan se extenderá también a calles en las que se ha constatado el deterioro del pavimento