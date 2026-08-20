Benidorm amplía los servicios del Parc de Foietes con la adjudicación del servicio de bar cafetería

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha adjudicado la prestación del servicio de bar cafetería en el quiosco ubicado en el Parc de Foietes por un periodo de cuatro años, lo que permitirá aumentar la oferta de este recinto para el disfrute de ciudadanos y visitantes. La edil de Contratación del Ayuntamiento de Benidorm, Aida García Mayor, ha explicado que, al igual que se ha hecho en otros espacios de la ciudad, esta adjudicación entra dentro de la estrategia municipal de “mejora y puesta en valor de activos públicos, incorporando servicios para que puedan ser disfrutados por la ciudadanía; especialmente, en un recinto tan utilizado a diario por residentes y visitantes de todas las edades como es este Parc de Foietes”.

La concejal ha recordado que el quiosco existente en este parque “se encontraba hasta ahora sin uso” y ha confiado en que su adjudicación “sume atractivos y sea bien recibido por los usuarios”. Asimismo, ha recordado que los pliegos de condiciones establecían el pago de un canon anual por parte de la adjudicataria de 4.000 euros, que los técnicos consideran “ajustado” ya que los trabajos de adecuación del quiosco –que se encuentra diáfano sin ninguna instalación– han de ser amortizados durante el tiempo que dure la concesión.

Una vez formalizado el contrato, el nuevo licitador deberá ahora equipar este quiosco y elaborar una carta de aperitivos, almuerzos, comidas y bebidas para su venta al público.

Aida García Mayor ha recordado que el Parc de Foietes “es una zona en la que ya hay mucha oferta de ocio con merenderos, zonas de sombra, columpios o elementos biosaludables” y, además, ha destacado que durante todo el año, pero especialmente en verano, “se organizan actividades de ocio y culturales para personas de todas las edades”. “Tener cerca un servicio de bar para los usuarios creemos que va a ser un excelente complemento a la oferta ya existente en este parque”, ha finalizado.