Benidorm adjudica el vallado perimetral del albergue y zona de acampada de la Séquia Mare

El Ayuntamiento de Benidorm ha adjudicado la obra del vallado perimetral del albergue juvenil y la zona de acampada y multiaventura del Parque de la Séquia Mare, un proyecto que “viene a completar la configuración de estos nuevos espacios de ocio pensados especialmente para la población más joven”, tal y como ha trasladado el alcalde de la ciudad, Toni Pérez. Con esta adjudicación, aprobada por la Junta de Gobierno Local, las instalaciones entran en su última fase constructiva previa a su puesta en marcha, al permitir que estos nuevos espacios puedan funcionar de forma independiente del resto del parque y sin interferir, por tanto, las distintas actividades que pueden desarrollarse en esta gran zona verde enclavada en la trama urbana de Benidorm.

La construcción de este vallado perimetral ha sido adjudicada a Acciona Medio Ambiente, la empresa mejor valorada por los técnicos que las dos que acudieron a la licitación, con un presupuesto de 241.593,47 euros, IVA incluido, y cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation de la UE. En concreto, se corresponde con la actuación 11 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Verde Benidorm’ que se efectúa dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea con dichso fondos. El plazo de ejecución se estima en tres meses.

A la hora de diseñar este cerramiento se ha optado por un vallado sólido pero integrado en el entorno y que al mismo tiempo ofrezca intimidad a las personas usuarias del albergue y de la zona de acampada. La actuación incluye además la creación de nuevos senderos para mejorar la conectividad entre estas áreas y el ámbito del parque.

El alcalde ha recordado que, en paralelo a la ejecución de este vallado, el Ayuntamiento trabaja ya en la configuración del Centro de Interpretación de la Séquia Mare, cuyo proyecto se presentó el pasado 1 de abril y que ofrecerá un recorrido por la relación histórica y vital de Benidorm con el agua, con espacios interactivos y adaptables. Del mismo modo, también se ultiman las dotaciones y mobiliario del albergue juvenil.

Toni Pérez ha incidido en que “las infraestructuras y servicios que hemos ido configurando en este parque de la Séquia Mare hacen de él un activo ambiental, de ocio saludable, etnográfico, cultural, turístico y deportivo de primer nivel y muy accesible, puesto que está ubicado muy cerca de nuestra trama urbana, en un espacio que hace apenas una década estaba totalmente abandonado”.

Asimismo, ha insistido en que “gracias a la visión e inversión municipales, donde antes había una superficie que era prácticamente un estercolero ahora encontramos un gran parque con zonas verdes, skate park, espacios biosaludables, un albergue juvenil, un centro de interpretación, una zona de acampada y otra de multiaventura”. En definitiva, “un parque urbano que es punto de encuentro para residentes y visitantes y que permite un sinfín de actividades para el disfrute de todos los y las benidormenses”, ha concluido.