Benidorm adjudica la instalación de 13 aparcabicis inteligentes por 541.326 euros

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Benidorm ha adjudicado el contrato de suministro e instalación de aparcabicis inteligentes y seguros a la mercantil Elecnor Servicios y Proyectos SAU por su oferta valorada en 541.326,04 euros y una mejora de 24 meses de ampliación de la garantía. La adjudicación se ha realizado mediante un expediente ordinario y procedimiento abierto armonizado.

Este contrato se enmarca en el Eje 2 ‘Mejora de la eficiencia energética y con etiqueta climática 075’ Actuación 5 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 2023 ‘Benidorm Visión 360’, financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation. El plazo de ejecución se ha establecido en seis meses.

La contratación comprende la instalación de trece nuevos aparcabicis inteligentes en diferentes ubicaciones de la ciudad, que en la actualidad ya cuenta con doce de estas instalaciones. Con la implementación de los nuevos aparcabicis “tratamos de dar respuesta a la necesidad existente de ampliar la red actual de estas instalaciones debido al aumento notable de la demanda y al incremento del uso de la bicicleta como medio de transporte” ha señalado el alcalde Toni Pérez. Ese aumento del uso de la bicicleta y otros vehículos de movilidad personal eléctricos “requiere de una garantía en cuanto a la protección y la accesibilidad de este tipo de vehículos” ha añadido.

Con estas medidas, Pérez ha insistido en la apuesta del gobierno “por el fomento del transporte sostenible y la reducción de las emisiones contaminantes”. Los aparcabicis cuentan con un sistema de control remoto accesible a los usuarios y disponen de videovigilancia interna e iluminación. La gestión de uso de estas infraestructuras se realiza a través de una ‘app’ que los usuarios se descargan en su dispositivo móvil, la cual les proporciona una clave con la que pueden abrir y cerrar la instalación para dejar o retirar su bicicleta. “Ofrecemos más y mejores servicios y seguimos fomentando el uso de la bicicleta y el transporte no contaminante” ha apostillado el primer edil.

Los trece nuevos aparcabicis inteligentes se localizarán en la avenida Ametlla de Mar, carretera del Albir, calle Jaén (Centro Cultural), avenida Municipi, aparcamiento del antiguo Conservatorio, dos en la calle Fragata (Salto del Agua), confluencia de Jaime I y calle Acacias, Plaza de España, Ciudad Deportiva Guillermo Amor, aparcamiento disuasorio de la avenida Beniardá, avenida de La Vila Joiosa (junto a la Torre de Morales) y la confluencia de Jaime I y Nicaragua.