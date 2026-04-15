Benidorm adjudica el desarrollo del Plan MOVELE por 530.000 euros y un plazo de seis meses

El Plan de Movilidad Eléctrica de Benidorm (MOVELE) tiene una inversión 530.174,40 euros y el plazo del contrato se ha establecido en seis meses.

El plan incluye un análisis exhaustivo de la situación actual, destacando los puntos de recarga disponibles tanto en espacios públicos como privados, incluyendo estaciones en gasolineras y hoteles. Además, se propone la creación de una comercializadora propia de energía para facilitar la distribución y comercialización de electricidad, asegurando una infraestructura eficiente para la movilidad eléctrica y define una hoja de ruta con propuestas y un calendario de actuaciones estableciendo objetivos estratégicos claros y líneas de actuación específicas para alcanzar una movilidad urbana más sostenible. Para ello se promueven medidas como la adaptación de infraestructuras, el fomento de incentivos para la compra de vehículos eléctricos y la participación ciudadana para evaluar el impacto y aceptación de estas iniciativas.

El documento también determina una serie de objetivos estratégicos, entre los que destacan: incrementar la penetración de los vehículos eléctricos en las flotas de titularidad municipal y empresas afincadas en Benidorm, generar una infraestructura de puntos de recarga óptima, posibilitar el acceso al vehículo eléctrico que no sea de su propiedad y alcanzar un grado de penetración de este tipo de vehículo sobre el parque municipal de al menos el 2,5% sobre las nuevas matriculaciones.

El documento, ha apuntado el concejal Francis Muñoz, “hace varios análisis del municipio, detecta problemáticas y las aborda en conjunto mediante un plan guiado con un mismo objetivo, el desarrollo sostenible, efectivo y eficiente de los diferentes y necesarios modos de movilidad y transporte”. Por ello, en diversos apartados, hace referencia a la movilidad eléctrica y la necesidad de desarrollar estrategias conjuntas “potenciando su uso y accesibilidad”.

El plan MOVELE también presenta comparativas con otros escenarios similares y modelos desarrollados, evaluando diversas opciones tecnológicas disponibles para la instalación de puntos de recarga. Se subraya la importancia de la normativa vigente y se describen los modos de carga, esquemas de conexión, alimentación y otros aspectos técnicos cruciales. “Además, se trazan estrategias para la integración de la movilidad eléctrica dentro del concepto de ‘Smart City’ y el Destino Turístico Inteligente, alineando estos esfuerzos con objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética” ha añadido Muñoz.