Instalaciones deportivas

Benidorm adelanta una semana la apertura de la piscina municipal de Foietes

Hasta mediados de septiembre el horario es 12.00 a 20.00 horas pasando a continuación de 11.00 a 19.00 horas

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm adelanta una semana la apertura de la piscina municipal de Foietes
Benidorm adelanta una semana la apertura de la piscina municipal de Foietes | Onda Cero Marina Baixa

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm ha abierto ya al público la piscina municipal de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, adelantándose una semana al calendario habitual de verano. El edil del área, Javi Jordá, ha detallado que hasta mediados del mes de septiembre el horario de las instalaciones será de 12.00 a 20.00 horas. A partir de ese momento, coincidiendo con el descenso de la demanda y de las horas de sol, se reducirá el horario de apertura, que será de 11.00 a 19.00 horas. Este último horario estará vigente hasta que la Concejalía de Deportes fije el fin de la temporada de apertura de las instalaciones.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer