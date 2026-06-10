Benidorm adelanta una semana la apertura de la piscina municipal de Foietes

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm ha abierto ya al público la piscina municipal de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, adelantándose una semana al calendario habitual de verano. El edil del área, Javi Jordá, ha detallado que hasta mediados del mes de septiembre el horario de las instalaciones será de 12.00 a 20.00 horas. A partir de ese momento, coincidiendo con el descenso de la demanda y de las horas de sol, se reducirá el horario de apertura, que será de 11.00 a 19.00 horas. Este último horario estará vigente hasta que la Concejalía de Deportes fije el fin de la temporada de apertura de las instalaciones.