El ayuntamiento de La Nucía entrega las llaves de 2 Viviendas para Jóvenes

El Ayuntamiento de La Nucía ha hecho entrega de las llaves de 2 nuevas viviendas para jóvenes menores de 35 años. Estos adosados están ubicados en el carrer Serra Grossa (Urb. La Colina). En total se han entregado ya 5 de las 12 viviendas para jóvenes, a las que pudieron optar menores de 35 años empadronados en La Nucía. El próximo mes de julio se entregarán 2 viviendas, una vez completados todos los trámites. Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, hizo entrega de las 2 viviendas para jóvenes, tras la firma ante notaria de la escritura del adosado, tras la adjudicación definitiva.

“Seguimos con el proceso hasta completar la entrega de las 12 viviendas”

“Este mes de junio hemos entregado las llaves de cuarta y quinta vivienda para jóvenes, una vez finalizados los trámites. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando hasta completar la entrega de las 12 viviendas, a las que pudieron optar todos los jóvenes nucieros menores de 35 años. De hecho, el próximo mes de julio se entregará la sexta y séptima vivienda, una vez completada toda la documentación necesaria. Una vez más demostramos nuestro compromiso con la juventud y el acceso a la vivienda” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. El primer edil añadió que en breve se pondrá en marcha un proyecto para la construcción 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO), durante los próximos 2 años

Adosados en Urb. La Colina

Estas dos viviendas para jóvenes entregadas son adosados de dos y tres habitaciones, con 2 baños y una superficie de 90 a 125 metros cuadrados, ubicados en el carrer Serra Grossa nº8 en la urbanización La Colina. Zona residencial que cuenta con una piscina comunitaria y unas excelentes vistas a la Bahía de Altea, Benidorm y Calpe.

Además, los nuevos propietarios han optado a la adquisición de una plaza de parking subterráneo de la urbanización, opción contemplada en las bases de adjudicación.

200 VPO

El Ayuntamiento de La Nucía tiene en proyecto poner en marcha 200 Viviendas de Protección Oficial (VPO), durante los próximos 2 años. El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a los nucieros y nucieras, especialmente a los más jóvenes.