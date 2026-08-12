El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià finaliza las obras de mejora y adaptación del CEIP Mirantbó

El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià ha finalizado las obras de mejora, renovación y adaptación ejecutadas durante este verano en el CEIP Mirantbó, una actuación financiada íntegramente con fondos municipales y destinada a mejorar la accesibilidad, la seguridad y la funcionalidad de las instalaciones educativas.

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, ha visitado hoy el resultado de los trabajos acompañado por el concejal Carlos Seguí y el responsable de la obra, comprobando que todas las actuaciones previstas han quedado completamente terminadas y que el centro está preparado para recibir al alumnado con el inicio del próximo curso escolar.

Las obras se han desarrollado durante el periodo vacacional para minimizar cualquier afección a la actividad lectiva y se enmarcan en la línea de inversiones que el Ayuntamiento viene realizando de forma continuada en los centros educativos del municipio.

Entre las actuaciones ejecutadas destaca la renovación integral de varios aseos del CEIP Mirantbó, así como la creación de tres nuevos baños adaptados, diseñados conforme a las necesidades de accesibilidad del centro.

También se ha completado la adecuación del espacio destinado al aula UECO (Unidad Específica ubicada en Centro Ordinario), que comenzará a funcionar el próximo curso. Los trabajos han permitido adaptar el aula y sus accesos, incorporar un baño adaptado de acceso directo, mejorar la accesibilidad del espacio, instalar puertas adecuadas para facilitar el paso de personas con movilidad reducida y habilitar nuevas zonas de almacenaje.

La actuación se completa con la instalación de rejas de protección y diferentes elementos destinados a mejorar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones, contribuyendo a que el colegio disponga de espacios más adecuados para las necesidades actuales de la comunidad educativa.

Un centro preparado para el nuevo curso

Una de las principales novedades del próximo curso será la puesta en marcha del aula UECO del CEIP Mirantbó, que permitirá ofrecer una respuesta educativa especializada e inclusiva al alumnado con necesidades educativas especiales dentro del propio centro ordinario.

La adaptación realizada por el Ayuntamiento permitirá que este nuevo espacio disponga de las condiciones necesarias para desarrollar su actividad con garantías, accesibilidad y funcionalidad desde el comienzo del curso.

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, ha mostrado su satisfacción por el resultado final de los trabajos y ha destacado el esfuerzo realizado para que las actuaciones estuvieran terminadas antes de la vuelta a las aulas. “Estamos muy satisfechos con el resultado de los trabajos. Un año más hemos aprovechado el verano para actuar en nuestros centros educativos y conseguir que las obras estén terminadas antes del inicio del curso. Para nosotros es una prioridad que los niños y niñas de Callosa d’en Sarrià encuentren unas instalaciones en las mejores condiciones posibles”.

Molina ha subrayado que esta actuación da continuidad a la política de inversiones municipales en materia educativa desarrollada durante los últimos años.

“Ya es el tercer año consecutivo que aprovechamos el verano para mejorar nuestros colegios con recursos propios del Ayuntamiento. Las subvenciones siempre son bienvenidas, pero también entendemos que debemos destinar fondos municipales a mantener y modernizar nuestros centros educativos. Invertir en educación, igual que en cultura o en seguridad, es invertir en el futuro de nuestro municipio”.

El primer edil ha recordado que en ejercicios anteriores el Ayuntamiento ya había intervenido en los aseos del CEIP Bernat de Sarrià y en diferentes espacios del propio CEIP Mirambó, dentro de una estrategia de mejora progresiva de las infraestructuras educativas municipales.

Asimismo, ha señalado la disposición del Ayuntamiento a continuar colaborando con la Conselleria de Educación en aquellas actuaciones que permitan seguir mejorando el bienestar del alumnado y de toda la comunidad educativa, entre ellas la futura instalación de sistemas de climatización en los centros escolares.

Con la finalización de estas obras, el CEIP Mirantbó queda preparado para el inicio del curso escolar 2026-2027, con unas instalaciones renovadas, más accesibles y adaptadas a las nuevas necesidades del centro.

Molina finalizó destacando que "El Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià reafirma así su compromiso con la educación pública, la inclusión y la mejora continua de los centros educativos municipales, mediante inversiones que permitan disponer de espacios seguros, accesibles y adecuados para nuestros niños y niñas".