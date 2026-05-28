AVIBE y l’Alfàs del Pi se alían para reforzar la promoción turística del municipio

La Asociación de Agencias de Viaje de Benidorm y la Costa Blanca (AVIBE) y el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi han reforzado su colaboración con el objetivo de impulsar la promoción turística del municipio a través de una campaña digital de larga duración centrada en la difusión de su patrimonio natural, histórico, cultural e inmaterial, consolidando así a esta localidad de la Marina Baixa como un referente internacional de los destinos saludables.

El acuerdo contempla el desarrollo de diferentes acciones promocionales durante más de seis meses, con el fin de incrementar la visibilidad de l’Alfàs del Pi en los principales canales de comunicación del sector turístico y favorecer la llegada de visitantes mediante las agencias asociadas a AVIBE.

El concejal de Turismo de l’Alfàs del Pi, Luis Morant, ha destacado que esta colaboración “supone una excelente oportunidad para continuar posicionando l’Alfàs como un destino turístico sostenible, saludable y de calidad, aprovechando la capacidad de difusión y comercialización de una entidad tan consolidada como AVIBE”. Morant ha subrayado además que “el municipio cuenta con una oferta cultural, gastronómica, deportiva y medioambiental muy atractiva durante todo el año, y este acuerdo permitirá reforzar su proyección tanto a nivel nacional como internacional”.

Por su parte, la presidenta de AVIBE, Débora Carretero, junto a la secretaria general de la asociación, Beatríz Sanz, ha señalado que “se trata de un acuerdo muy interesante para ambas partes, porque permite seguir creando alianzas estratégicas con municipios turísticos de referencia de la Marina Baixa y, al mismo tiempo, ofrecer a nuestras agencias asociadas un destino con una identidad muy definida y un enorme potencial turístico”. Carretero ha incidido en que “l’Alfàs del Pi reúne valores diferenciales vinculados a la sostenibilidad, el bienestar, la cultura y la autenticidad, aspectos cada vez más demandados por los viajeros”.

Entre las actuaciones previstas destaca la creación de una landing page específica bajo el lema “Descubre l’Alfàs con AVIBE”, que centralizará toda la información turística del municipio, incluyendo vídeos promocionales, agenda cultural y deportiva, propuestas de naturaleza, rutas, gastronomía y eventos destacados como el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi.

Asimismo, se pondrá en marcha una campaña continuada en redes sociales —Facebook e Instagram— con publicaciones semanales durante un periodo de entre seis y siete meses, además de mini campañas temáticas centradas en naturaleza y rutas, playas y bienestar, gastronomía local, cultura y patrimonio, turismo activo o escapadas de otoño.

La iniciativa incluirá también acciones de difusión entre agencias de viaje y profesionales del sector, mediante newsletters específicas, encuentros sectoriales y presentaciones profesionales, con el propósito de ampliar la comercialización del destino y reforzar su impacto económico.

Desde ambas entidades destacan que esta campaña permitirá mantener una presencia constante de l’Alfàs del Pi en los canales especializados de AVIBE durante más de 200 días, con un mensaje orientado a promocionar el municipio como un destino sostenible, cultural y auténtico.

Fundada en 1979, AVIBE se ha consolidado como una de las asociaciones de agencias de viaje más importantes de la Comunitat Valenciana. En la actualidad, sus agencias asociadas representan al 88 % de los turoperadores nacionales e internacionales que operan en la Costa Blanca, desarrollando funciones tanto de agencia receptiva como emisora y mayorista.