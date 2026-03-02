Arranca el Taller de Empleo “Puig Campana V” de Jardinería y Administrativo en Finestrat

20 personas de Finestrat que, durante los próximos 12 meses, se formarán en los certificados de profesionalidad a través del Programa Mixto de Empleo y Formación de LABORA. Nati Algado, acudía a dar la bienvenida al alumnado del Taller de Empleo “Puig Campana V”

Habrá un grupo compuesto por 10 personas y que está destinado a la formación en dos certificados de profesionalidad: Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales (nivel 1) y Actividades administrativas en relación con el cliente (nivel 2). Todos los participantes estarán contratados durante un año y recibirán como sueldo el salario mínimo interprofesional.

Y otro grupo formado por otras 10 personas está destinado a la formación en dos certificados de profesionalidad: Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (nivel 1) e Instalación y Mantenimiento de jardines y Zonas Verdes (nivel 2). Este curso será igualmente remunerado durante 1 año de contrato.

En ambos casos la formación del Taller de Empleo “Puig Campana V” se desarrollará de manera teórica y práctica en dependencias municipales de Finestrat.

Además esta pasada semana terminaba el Taller de Empleo anterior Puig Campana IV