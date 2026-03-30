Aprobado el Plan de Renaturalización de Benidorm para impulsar más espacios naturales y mejorar la resiliencia urbana

En sesión plenaria se ha aprobado este plan con los votos a favor de PP y Psoe y la abstención de Vox. Para ello, el plan se marca cuatro objetivos básicos: incremento y mejora del verde urbano; protección y promoción de la red ecológica; justicia ambiental, sensibilización y conocimiento; y gestión adaptativa y gobernanza. Asimismo, el pleno también ha dado luz verde a la declaración de caducidad y nueva incoación del expediente del PAI y Proyecto de Urbanización del Sector PP3/1 Industrial. El punto ha salido adelante con los votos a favor del grupo popular y Vox, mientras que el grupo socialista ha optado por la abstención y ha exigido la dimisión de Lourdes Caselles por dejar caducar un expediente vital para el desarrollo del polígono industrial.

Lourdes Caselles ha explicado que en las últimas semanas se han mantenido distintas reuniones con los propietarios de suelo para la creación de una nueva agrupación de interés urbanístico para poder proseguir con el proyecto de terminación del sector y ha recordado que el mismo está ya urbanizado al 75%. Escuchamos a Lourdes Caselles

Además, la oposición socialista también ha dado a conocer que estudian acciones legales contra la portavoz del PP por acusarles en el Pleno de alegrarse de la sentencia de Serra Gelada. Escuchamos a Cristina Escoda portavoz socialista

Los socialistas han abandonado la sesión plenaria tras esta acusación y por su parte desde el equipo de gobierno popular se ha señalado por parte de la portavoz adjunta Mónica Gómez: “La agresividad e insultos del grupo socialista en los plenos desprestigian a la institución”. La portavoz adjunta critica el abandono del Salón de Plenos por parte de los ediles del PSOE, que ha calificado de “numerito” y “enfado fake”

“Tanto el pleno como nuestros vecinos y vecinas y la propia ciudad se merecen más respeto por parte del grupo socialista” ha afirmado la edil popular

En sesión plenaria además PP y Vox instan al Gobierno central a flexibilizar las reglas fiscales para poder destinar el remanente de Tesorería a ayudar a las familias ante el aumento de precios por la guerra de Irán

Todos los miembros de la Corporación han votado a favor de la propuesta de los concejales de Contratación y de Patrimonio General de aprobación de la adjudicación de concesión demanial para ocupación privativa del dominio público en calle Tordo, número 8, Edificio Andalucía, con el objeto de instalar un ascensor por motivos de accesibilidad universal.