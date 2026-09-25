Anemona remará 47.000 kilómetros para ayudar a cinco mujeres con cáncer de mama

Anémona Marina Baixa, el grupo de autoayuda para mujeres afectadas por el cáncer de mama y ginecológico de Benidorm y la comarca, ha presentado este jueves en el Ayuntamiento de Benidorm el nuevo reto solidario que van realizar a partir del próximo octubre y que, en esta ocasión, tendrá un marcado carácter internacional. El objetivo: recaudar fondos para poder costear los tratamientos contra el cáncer de mama de, al menos, cinco mujeres de países en desarrollo y donde, por esta circunstancia, apenas tienen medios y recursos sanitarios para afrontar la enfermedad. Como en ocasiones anteriores, lo harán remando. Y, de este modo, cada kilómetro remado se traducirá en un euro hasta cubrir una distancia total de 47.000 kilómetros.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez; los concejales de Igualdad y Deportes, Ángela Zaragozí y Javier Jordá; y otros miembros de la Corporación municipal han acompañado a la presidenta de Anémona, María Botella, y a las socias en la presentación de este desafío, que lleva por nombre ‘Cinco vidas enlazadas, remamos el mundo por ellas’. Y, además, han sido los primeros en aportar su granito de arena, subiéndose a la máquina de remo para colaborar con la causa. Con ellos también han estado el entrenador del equipo de remo de Anémona, Ramón Garrigós, y representantes del Club Náutico Benidorm, encabezados por su presidente, Jaime Samper.

María Botella ha explicado que la participación en este proyecto está especialmente dirigida a mujeres de todo el país que han pasado cáncer de mama y reman habitualmente, así como a público general, familiares, amigos, voluntarios o personas interesadas en formar parte de este reto solidario. Así, cada día se irán recorriendo kilómetros entre todos los voluntarios participantes, que se irán acumulando e irán desplazando la embarcación virtual de Anémona desde Benidorm al resto del planeta. “Tendremos cinco puntos donde haremos escalas, una escala por cada continente, y la ruta finalizará de nuevo en Benidorm, cerrando el círculo a la Tierra”, ha señalado.

Cada vez que se realice una escala en un país o continente, se desbloqueará la acción solidaria a desarrollar en dicho lugar, momento en el cual el equipo evaluador tomará la decisión de desplazar un equipo médico, desplazar a la mujer afectada al punto más cercano donde se le pueda aplicar el tratamiento con las menores trabas burocráticas o, en último caso, trasladarla a Benidorm y para que pueda recibir aquí el tratamiento.

El primer país en el que hará escala esta vuelta al mundo virtual será Perú, en América del Sur, donde “existen lazos solidarios muy fuertes gracias al sacerdote Jaume Benaloy y a la labor que realiza la asociación local Asbech, Asociación Solidaria Benidorm Chimbote”, ha señalado Botella.

Por su parte, tanto Javier Jordá como Ángela Zaragozí han expresado el apoyo del Ayuntamiento y de toda la ciudad a este reto.

El alcalde Toni Pérez ha sido el encargado de clausurar el acto señalando que “una vez más, Anémona se reta y nos reta, como ciudad y como sociedad, a tomar parte en una causa que merece enormemente la pena”. Así, el primer edil ha manifestado que “a nivel nacional, en España tenemos un sistema sanitario puntero, comprometido con la investigación y con la atención al paciente, pero las personas que no han nacido, crecido o vivido aquí, sino en otros lugares del planeta, no tienen la suerte de contar con un sistema sanitario universal como el nuestro, ni con una implicación activa de la sociedad en la lucha contra la enfermedad”.

Por ello, ha considerado que “esta iniciativa de Anémona Marina Baixa demuestra que la solidaridad no entiende de fronteras ni de territorios” y ha afirmado que “Benidorm es un pueblo solidario y lo ha demostrado con creces, como también estoy seguro de que hará a partir del próximo 19 de octubre”, cuando se inicia el reto.

La previsión de Anémona y Club Náutico es que el reto pueda lograrse en un plazo aproximado de un año y además de con los colaboradores habituales, como el Ayuntamiento de Benidorm, también cuenta con el apoyo de entidades privadas, con el Hospital Clínica Benidorm como principal patrocinador.