Altea refuerza el apoyo a familias con la 15ª edición de su Escuela formativa

La concejala de Bienestar Social, Anna Lanuza, ha destacado el éxito de la 15ª Escuela de Familias, clausurada este lunes tras varias sesiones dirigidas a madres, padres y cuidadores. Más de 25 familias han participado en este programa, centrado en la salud mental adolescente y la prevención de adicciones. La iniciativa, organizada junto a la UPCCA, ha ofrecido herramientas prácticas para mejorar el bienestar emocional de los jóvenes.

Desde la Concejalía de Bienestar Social se ha querido agradecer también la implicación y han avanzado que estudian para que el año que viene continúe.