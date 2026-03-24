Bienestar Social

Altea refuerza el apoyo a familias con la 15ª edición de su Escuela formativa

El programa se clausuraba el lunes 23 de marzo, después de varias sesiones formativas dirigidas a madres, padres y personas cuidadoras

Onda Cero Marina Baixa

Altea |

Altea aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Humanos para modernizar la gestión municipal
Altea aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Humanos para modernizar la gestión municipal | Onda Cero Marina Baixa

La concejala de Bienestar Social, Anna Lanuza, ha destacado el éxito de la 15ª Escuela de Familias, clausurada este lunes tras varias sesiones dirigidas a madres, padres y cuidadores. Más de 25 familias han participado en este programa, centrado en la salud mental adolescente y la prevención de adicciones. La iniciativa, organizada junto a la UPCCA, ha ofrecido herramientas prácticas para mejorar el bienestar emocional de los jóvenes.

Desde la Concejalía de Bienestar Social se ha querido agradecer también la implicación y han avanzado que estudian para que el año que viene continúe.

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