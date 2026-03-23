Publicada la concesión 36 fosas-panteón del cementerio municipal de Villajoyosa por 75 años

El consistorio ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de 36 nuevas fosas-panteón en el cementerio municipal por 75 años.

Las solicitudes se pueden presentar en el Registro del Ayuntamiento de Villajoyosa (de lunes a viernes en horario de atención al público), ubicado en el Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la calle Frai Posidonio Major, 30. Cada solicitante podrá optar a la adjudicación de una fosa-panteón.

La concejala de Cementerios, Marisa Mingot, indicó que “la concesión tendrá una duración inicial de 75 años”, con posibilidad de renovación por otros 75 años adicionales previo pago de la tasa correspondiente, como recogen las bases. Los nuevos panteones están ubicados en la zona de ampliación de cementerio municipal. En concreto, en las calles Els Banyets, Xarco, Paradís y Secanet.

El precio de cada fosa-panteón se ha fijado en 28.837 euros. Las concesiones se otorgarán mediante concurrencia competitiva teniendo en cuenta principalmente la antigüedad del empadronamiento en el municipio o la edad del solicitante. Se pueden consultar todos los requisitos en el BOP o la web municipal.

Estas 36 fosas-panteón están ubicadas dentro de la nueva zona de ampliación del cementerio municipal que se construyó en 2024 y donde también se alzaron 240 nuevos nichos.

Este proyecto de ampliación del cementerio municipal, subvencionado parcialmente por el Plan Planifica de la Diputación Provincial de Alicante, permitió aumentar el número de unidades de enterramiento además de crear el Jardín de la Memoria, unos aseos públicos para los usuarios y la urbanización de esta zona nueva del cementerio, con nuevas infraestructuras, tales como fontanería, saneamiento, fuentes de riego y alumbrado público. También se abrió una puerta lateral desde la fachada principal del cementerio.