Altea recibirá 40.000 euros de la Generalitat para promocionar su oferta turística durante este año

El Consell ha autorizado la suscripción de un convenio entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Altea para realizar acciones de marketing turístico y promoción del municipio durante 2026.

Mediante este convenio, Turisme Comunitat Valenciana contribuye con un importe máximo de 40.000 euros a la promoción de la oferta turística de Altea. Las actuaciones se enmarcan en la estrategia CreaTurisme, que impulsa el desarrollo de productos vinculados a las líneas Mediterráneo Cultural y Mediterráneo Gastronómico L’Exquisit Mediterrani.

Entre las actuaciones del convenio se incluye la actualización del juego interactivo Marco Topo, que permite descubrir el patrimonio cultural, etnológico y natural de Altea mediante una visita autoguiada, especialmente orientada al público familiar. La actualización tiene como objetivo adaptar el recorrido a los nuevos puntos de interés del municipio y ofrecer distintas opciones de itinerario para las diferentes épocas del año.

El convenio también contempla la presencia de Visit Altea en redes sociales mediante contenidos audiovisuales destinados a dar a conocer la oferta gastronómica, cultural, de naturaleza y náutica de Altea, así como sus propuestas de cicloturismo.

Asimismo, el acuerdo incluye la adaptación del folleto de turismo náutico al formato de lectura fácil para ampliar la oferta de información turística accesible del destino. También contempla material promocional de Visit Altea destinado a niños y niñas para apoyar la promoción del turismo familiar a través de Tour&Kids y Marco Topo, así como la participación en ferias turísticas.