El PP de Altea denuncia el abandono del búnker de Cap Negret

El Partido Popular de Altea ha denunciado públicamente el estado de deterioro del búnker situado en la playa de Cap Negret, un elemento histórico del municipio que presenta desprendimientos visibles tras años sin mantenimiento. Según los populares, la estructura ya se encontraba parcialmente desanclada antes del último temporal que afectó al litoral.

La edil popular Silvia Pérez acusa al gobierno municipal de Compromís de desinterés y recuerda que su formación ya había instado en anteriores mandatos a proteger este enclave patrimonial.