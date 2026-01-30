EMPLEO

Altea cierra el mes de diciembre de 2025 con menos de 1.000 personas en situación de desempleo

El concejal de Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento de Altea, José M. Borja, ha valorado muy positivamente estos datos, destacando la solidez del mercado laboral local y el trabajo desarrollado desde el ámbito municipal para impulsar la actividad económica y el empleo

Onda Cero Marina Baixa

Altea |

Una cifra que marca el nivel de paro más bajo de toda su historia. Así lo reflejan los datos oficiales del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA) y del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE).

Desde el consistorio subrayan que esta evolución favorable del empleo en Altea se produce en un contexto nacional igualmente positivo. España ha concluido el año 2025 con la tasa de paro más baja desde 2008, situándose por debajo del 10 %, y alcanzando un récord histórico de ocupación, con más de 22,4 millones de personas trabajando.

Este escenario de mejora generalizada del empleo tiene un reflejo directo en municipios como Altea, donde los datos confirman que la recuperación económica se consolida también a nivel local.

