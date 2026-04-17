Altea centro nacional del análisis policial con la jornada “La fuerza de la primera respuesta en catástrofes naturales”

Palau Altea ha acogido esta cita en la que mandos de las Policías Locales, Bomberos y la Unidad Militar de Emergencias han analizado la mayor emergencia climática del siglo, es la primera gran jornada nacional técnica dedicada al análisis de la respuesta operativa ante la DANA y pone el foco en la empatía operativa, la coordinación institucional y las experiencias positivas vividas durante la DANA y en la que también se ha homenajeado a las víctimas de la catástrofe.

Una jornada que no solo se trata de logística; se trata de cómo los agentes, siendo en muchos casos damnificados directos, mantienen el servicio público y ofrecen apoyo y consuelo a las víctimas en escenarios de caos total. La jornada permite además visibilizar las experiencias positivas surgidas durante la DANA, destacando la solidaridad, la vocación de servicio y la cooperación entre instituciones.

El encuentro ha reunido a los máximos responsables de la seguridad y las emergencias con el objetivo de transformar el aprendizaje adquirido sobre el terreno en nuevos protocolos de actuación. Durante la jornada se abordará la gestión del mando en municipios aislados, el papel de la fraternidad municipal con la llegada de policías voluntarios de toda España y la coordinación táctica entre los cuerpos civiles de Bomberos y la Unidad Militar de Emergencias.

A diferencia de otros congresos técnicos, esta jornada introduce el concepto de empatía operativa, poniendo en valor el componente humano de la intervención en situaciones extremas.