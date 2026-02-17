Altea aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Humanos para modernizar la gestión municipal

El Ayuntamiento ha aprobado en Mesa General de Negociación el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos, un documento estratégico que busca mejorar la organización interna y adaptar la plantilla a las necesidades reales del servicio público. El plan permitirá optimizar la gestión municipal y reforzar la eficiencia administrativa de cara a los próximos años.

Según ha señalado el concejal de RRHH, Deo Sánchez, “la aprobación de este Plan de Ordenación de Recursos Humanos supone un paso fundamental para dotar al Ayuntamiento de Altea de una herramienta clara y consensuada, que nos permitirá gestionar mejor nuestros recursos humanos, ofrecer mayor seguridad jurídica y avanzar hacia una administración más eficiente y cercana a la ciudadanía”.

Asimismo, el edil ha querido agradecer el clima de diálogo y negociación mantenida en la Mesa General que, si bien ha contado con el apoyo mayoritario de la parte política, técnica y sindical, lamenta no haber conseguido la unanimidad “ya que el Partido Popular de Altea ha antepuesto sus intereses políticos por delante de los trabajadores del Ayuntamiento y del interés general del municipio”.