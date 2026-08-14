El Alcalde Marcos Zaragoza recibe una niña saharaui que pasa las vacaciones en Villajoyosa

El Alcalde Marcos Zaragoza ha conversado con ella para conocer las actividades y los lugares que ha visitado en estos días. Rabad, de 10 años, es la primera vez que visita España. A la recepción han asistido responsables de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Villajoyosa.

La estancia de esta menor forma parte del programa “Vacances en pau” que organiza la Coordinadora de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. A través de este programa disfrutan de unas vacaciones de verano con una familia de acogida que les permite, no sólo compartir experiencias y actividades, sino también realizar revisiones médicas.

Cada año, los pequeños saharauis que pasan el verano con las familias de acogida de la asociación vilera visitan el Ayuntamiento y son recibidos por el Alcalde días antes de marcharse de nuevo a su país de origen.

Zaragoza agradeció la “gran labor solidaria y de forma altruista que lleva la asociación a cabo año tras año para que estos niños puedan disfrutar de unos días de vacaciones en nuestro municipio”.