El aeropuerto de Alicante-Elche recibirá 868 millones de euros, dentro del plan de inversión para los aeropuertos españoles que ha anunciado el Gobierno de España

Un anuncio que llega además en pleno debate sobre la necesidad o no de construir una segunda pista.

El pasado agosto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, descartaba esta infraestructura y señalaba que, de momento, las prioridades pasan por ampliar la terminal y mejorar las instalaciones existentes. Una decisión que provocó la reacción del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, que defendió la necesidad de mantener sobre la mesa la segunda pista. Y es que hablamos de una infraestructura especialmente importante para la Marina Baixa, principal destino turístico de la provincia.

Un aeropuerto que en 2025 rozó los 20 millones de pasajeros y que es una de las principales puertas de entrada del turismo internacional que llega a la Marina Baixa. Los últimos datos de HOSBEC reflejan que Benidorm cerró junio con una ocupación hotelera del 90,3 por ciento, y en la primera quincena de julio alcanzó el 89,4 por ciento.

En este contexto, la Generalitat también viene reclamando la ampliación del aeropuerto alicantino, mientras el Gobierno centra ahora su inversión en aumentar la capacidad y modernizar las instalaciones existentes.