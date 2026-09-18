Adjudicada la gestión del albergue juvenil y la zona de acampada de Benidorm

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado este viernes en sesión extraordinaria la adjudicación del contrato del albergue juvenil y zona de acampada José Antonio Añón Ramón, ubicado en el Parc de la Séquia Mare, así como del servicio de bar restaurante en este espacio a la mercantil TrokoAventuras MB, la propuesta elevada al pleno por la mesa de contratación al haber obtenido la máxima puntuación entre las tres empresas que han concurrido a concurso público. La adjudicación se produce por un periodo de diez años y tiene como objetivo la puesta en marcha de este servicio, dirigido especialmente a colegios, asociaciones juveniles y familias para fomentar el ocio infantil y juvenil. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del gobierno local del Partido Popular y del concejal de Vox, mientras que el grupo municipal socialista se ha abstenido.

La concejal de Contratación, Aida García Mayor, ha explicado que el objetivo del gobierno local con esta adjudicación era “ofrecer un nuevo servicio desde el Ayuntamiento de Benidorm y, a su vez, garantizar su uso como albergue juvenil, con una empresa con experiencia en el sector de las actividades de ocio, educación y tiempo libre, como así se recogía en los pliegos y han valorado los técnicos”. Asimismo, ha destacado que este contrato ahondará en la colaboración público-privada para la gestión de este espacio, puesto que se ha articulado para que pueda convivir la actividad principal con otras actividades complementarias, como la del propio parque, la del Centro de Interpretación y las acciones municipales que programen las distintas concejalías.

Asimismo, ha recordado que con esta adjudicación “damos el paso definitivo para la puesta en marcha de este gran proyecto, el albergue juvenil y la zona de acampada José Antonio Añón Ramón y el bar restaurante del Parc Séquia Mare, para que todos los benidormenses y quienes nos visiten puedan disfrutar de este espacio, pasear y hacer actividades en contacto con la naturaleza”.

Como ya se avanzó días atrás, el adjudicatario aportará una rebaja de 15.826 euros sobre la aportación municipal inicialmente prevista para equipar y poner en marcha el servicio, que en la licitación se había fijado en 200.000 euros en los dos primeros ejercicios. De este modo, tal y como figura en la moción, además de la adjudicación del contrato también se ha aprobado un gasto por importe de 120.000 euros con cargo al presupuesto de 2026 y el compromiso de incluir en el presupuesto de 2027 los 64.174 restantes hasta completar la aportación municipal recogida en la licitación.

Una vez adjudicado y formalizado el contrato, el adjudicatario deberá equipar las instalaciones y poner en marcha el servicio, con actividades lúdicas y educativas y donde se va a procurar además una estancia completa a quienes se hospeden, con pernocta y alimentación, con una oferta dirigida especialmente a grupos, asociaciones, familias o entidades educativas y de ocio juvenil. La previsión es que pueda entrar en funcionamiento a lo largo del mes de octubre.

El pleno también ha aprobado por unanimidad la resolución de la condición de agente urbanizador a la mercantil Prometosa Construcciones, que desde el año 2006 era la encargada de desarrollar el sector PAU-1 Murtal. La resolución del contrato llega tras un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. Al tratarse de una resolución objetiva, “no cabe la incautación de la garantía depositada por el urbanizador”, según ha explicado la portavoz y concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles.

La edil ha realizado un repaso a todas las actuaciones que se han llevado a cabo desde que se produjo la adjudicación de este sector urbanístico en el año 2003 y ha recordado que los litigios comenzaron con el recurso por parte de Prometosa a una sentencia del año 2007 que fijaba la retribución del agente urbanizador. Caselles ha indicado que en 2011 “se firmó la ejecución subsidiaria para redactar el proyecto de urbanización y en 2015, tras una licitación abierta, se adjudicó a la empresa Lorente Tallada la reparcelación. Más tarde, en 2019, se inscribió en el Registro, pero el agente urbanizador se negó a pagar la cuota que le correspondía y hubo de ser adelantada por propietarios del sector”.

Una vez inscrito el proyecto de reparcelación empezó a correr el plazo de 36 meses para entregar las obras de urbanización. “Durante tres años ha habido requerimientos de subsanación de deficiencias de los distintos proyectos de urbanización que se han presentado y, a fecha de hoy, el último aún tiene deficiencias no subsanadas” ha explicado Caselles. En el año 2023, a la vista del incremento de las cargas de urbanización, el TSJ concluyó que se había producido un aumento sustancial del 118% respecto de las originales del año 2000. “Así, tras tres años de requerimientos, se inició el procedimiento de resolución subjetiva por culpabilidad que acabó con un dictamen del CJC” ha precisado la edil. En 2025, ha continuado, el pleno declaró la caducidad del procedimiento de responsabilidad subjetiva “y, por lo tanto, entramos en un supuesto objetivo de resolución según la LRAU, una resolución sin culpabilidad debido al incremento de las cargas”.

“Con todos los informes en la mano, lo que procede es voto favorable para la resolución objetiva por causa de un incremento de más del 20% de las cargas de urbanización, resolver la condición de agente urbanizador de conformidad con el CJC, la ley de contratos y la LRAU” ha señalado Lourdes Caselles, que ha recalcado que “al ser objetiva, no cabe incautación de la garantía”, que ascendía a 1,6 millones.

La aprobación de este punto conlleva además que se mantiene el planeamiento aprobado en su día, así como el proyecto de reparcelación “porque resulta útil al interés general”. También se ha dejado claro que el Ayuntamiento no puede llevar a cabo la gestión directa del sector, “pero tenemos constancia de que los propietarios se están moviendo para constituirse en Agrupación de Interés Urbanístico y que alguno incluso tiene más del 60% del suelo, por lo que podría presentarse como agente urbanizador” ha incidido la titular de Urbanismo.