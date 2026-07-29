Actuaciones de asfaltado en varias calles de Benidorm para mejorar la seguridad vial

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Espacio Público está ejecutando estos días algunas actuaciones de asfaltado en varias vías de la ciudad con el fin de reparar los desperfectos detectados y mejorar la seguridad vial y el tráfico rodado. Francis Muñoz, edil de Espacio Público, ha precisado que los trabajos “afectan a vías y calzadas del término municipal que se encuentran en mal estado, con rotura del firme o con un deterioro que hace incómoda e insegura la circulación del tráfico de vehículos”.

Así, el pasado lunes por la noche se actuó en el vial de acceso al Camí del Llandero y la noche pasada se hizo lo propio en la calle Juan Llorca. En este caso, esta intervención estaba prevista para finales de enero, pero unas obras en la calle de la compañía Iberdrola motivaron que se pospusiera. Finalmente, esta próxima noche se asfaltará la confluencia de la calle La Cala con Vicente Llorca Alós para terminar con algunos baches presentes en la calzada.

Estas intervenciones corresponden a la ‘Operación Asfalto 2025’, que comenzó a ejecutarse a principios de año, si bien se están desarrollando en varias fases en función de la época del año o de las afecciones por otras obras. De ese modo, la operación continuará en el mes de septiembre, ya fuera de la temporada alta, con el asfaltado de la calle Ruzafa en el tramo comprendido entre las calles Venus y Hondo. Asimismo, también se intervendrá en la intersección de las calles Venus y Marte.

Además de estas acciones, también se ha actuado ya este año en la avenida de L’Aigüera y en las calles Paraguay, Vigo y La Cala. El proyecto de asfaltado se adjudicó a la empresa Pavasal por 356.967,27 euros y una vez finalizado habrá abarcado a una superficie de 24.000 metros cuadrados.

Francis Muñoz ha recalcado que “la ejecución de este plan es la continuación de otros planes de asfaltado que ya se han acometido”. El concejal de Espacio Público también ha remarcado que el deterioro de las calzadas se produce habitualmente por la rotura del firme, aparición de baches y agrietamientos “que influyen de manera significativa en el tráfico rodado”. Estas anomalías, ha explicado Muñoz, se suelen producir por diversos motivos “entre los que cabe señalar el paso de tráfico pesado, la calidad y antigüedad del firme o los deterioros producidos por las aguas pluviales torrenciales, entre otros”. El edil ha señalado en ese sentido que el Ayuntamiento realiza actuaciones anualmente “en función de las necesidades, las posibilidades presupuestarias, el estado e importancia de las vías a tratar o su incidencia en el tráfico”.

Muñoz ha aclarado que las actuaciones previstas y las ya ejecutadas se ubican en su totalidad “en espacios de titularidad pública”, por lo que la disponibilidad de los terrenos para llevarlas a cabo es “total”. Por último, el concejal ha pedido “disculpas” a los vecinos y conductores que se puedan ver afectados por las molestias derivadas de la ejecución de estos trabajos, “pero han de tener en cuenta que lo hacemos para mejorar la seguridad del tráfico rodado y para evitar daños y accidentes”.