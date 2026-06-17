Playas accesibles

Activado el punto de baño accesible en la playa Racó de l’Albir para personas con movilidad reducida

El punto de baño accesible dispone de zonas de sombra, duchas y aseos adaptados, además de material de apoyo específico, como sillas anfibias y muletas anfibias

Onda Cero Marina Baixa

Alfaz del Pi |

Activado el punto de baño accesible en la playa Racó de l’Albir para personas con movilidad reducida
Activado el punto de baño accesible en la playa Racó de l’Albir para personas con movilidad reducida | Onda Cero Marina Baixa

l’Alfàs del Pi ha puesto en marcha el punto de baño accesible de la playa Racó de l’Albir, un servicio dirigido a facilitar el acceso al mar a personas con movilidad reducida, garantizando un baño seguro y adaptado a sus necesidades durante la temporada estival. Ubicado a la altura de la biblioplaya de l’Albir, este espacio permite acceder a la orilla con mayor facilidad y disfrutar del baño en condiciones de seguridad, gracias a un servicio de atención especializada y recursos adaptados. El servicio de baño asistido funcionará bajo demanda y será necesario solicitar cita previa en la biblioplaya de l’Albir. El horario de atención será de lunes a domingo, de 11:00 a 13:30 horas, y los sábados y domingos también por la tarde de 16.00 a 18:30 horas. El punto de baño accesible dispone de zonas de sombra, duchas y aseos adaptados, además de material de apoyo específico, como sillas anfibias y muletas anfibias. El servicio está supervisado por personal técnico cualificado, en concreto dos asistentes especializados, encargados de acompañar y asistir a las personas usuarias durante el baño. Cabe recordar que el dispositivo especial de vigilancia, salvamento y socorrismo se activó el pasado 1 de junio y permanecerá en funcionamiento hasta finales de septiembre. Además, desde esta semana también se encuentran operativos los servicios de alquiler de patines, kayaks y tablas de paddle surf, mientras que el servicio de hamacas y sombrillas permanece activo desde Semana Santa.

En cuanto al horario del servicio de socorrismo, durante los meses de junio y septiembre será de 11:00 a 18:00 horas, ampliándose en julio y agosto de 10:00 a 19:00 horas. Asimismo, durante la temporada estival se refuerzan los servicios de vigilancia policial en el paseo marítimo y las labores de limpieza en el entorno de la playa.

El concejal de Playas del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Luis Morant, ha destacado la importancia de este recurso, y el trabajo coordinado que se realiza durante el verano para garantizar la seguridad y accesibilidad de la playa. “Trabajamos desde playas, en coordinación con diferentes departamentos municipales, para ofrecer una playa segura, accesible y con servicios adaptados a las necesidades de todas las personas usuarias”. El objetivo es garantizar tanto la seguridad de bañistas como una atención adecuada en primera línea de playa”, ha apostillado.

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