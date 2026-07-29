Acción en las playas de Benidorm de Ecoembes para concienciar sobre el reciclaje de envases

Ecoembes está desarrollando en las playas de Benidorm una nueva acción de concienciación sobre el reciclaje. La organización sin ánimo de lucro ha llegado hoy a Benidorm para realizar esta acción en distintos puntos de las playas de Levante y Poniente aprovechando la gran afluencia de usuarios.

La iniciativa consiste, según ha explicado la concejal de Medio Ambiente, Mónica Gómez, en “colocar unos contenedores amarillos tuneados con un altavoz en el que cada cierto tiempo se reproduce la conocida canción ‘Los envases del verano siempre van al amarillo’, así como un divertido mensaje que recuerda a todos los bañistas que depositen sus envases en el contenedor amarillo”. El objetivo, ha recalcado la edil “es recordar a todos que no se olviden de tirar sus envases en dicho contenedor cuando abandonen las playas”. En ese sentido, Gómez ha recordado que las playas de Benidorm están dotadas de este tipo de contenedores para facilitar a los usuarios un lugar donde depositar sus envases.

La campaña cuenta también con la presencia de unos monitores que recorren la playa cantando la canción de Ecoembes como una forma de movilizar a la gente. “Llevan unas mochilas amarillas en las que las personas pueden echar los envases que estén consumiendo en la playa” ha añadido la concejal.

Ecoembres es una entidad española sin ánimo de lucro, cuya función principal es la de coordinar el reciclaje y la reutilización de los envases, además de gestionar los residuos que las personas depositan en los contenedores amarillo y azul.