educación

Abierto el plazo de matrícula en las escuelas infantiles de Benidorm y La Nucía

En Benidorm el plazo es hasta el próximo 10 de mayo y en La Nucía hasta el 15 de mayo

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

Abierto el plazo de matrícula en las escuelas infantiles de Benidorm y La Nucía
Abierto el plazo de matrícula en las escuelas infantiles de Benidorm y La Nucía | Onda Cero Marina Baixa

En Benidorm la oferta para el próximo curso incluye 199 plazas para niños de entre 0 y 2 años, a las que se suman las aulas de P2 en cinco colegios públicos. El trámite se realizará de forma telemática hasta el 10 de mayo. Además, el Ayuntamiento habilitará un punto de apoyo presencial en el consistorio para ayudar a las familias que no dispongan de medios electrónicos.

También hoy se abre el plazo en La Nucía para solicitar plaza en la Escola Infantil Municipal El Bressol de cara al curso 2026-2027. En este caso, se ofertan 179 plazas, con la incorporación de nuevas aulas para los tramos de 0 a 1 año y de 1 a 2 años. El plazo finaliza el 15 de mayo y las solicitudes podrán presentarse tanto online como de forma presencial en el Ayuntamiento y sus extensiones administrativas.

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