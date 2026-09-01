Abierto el plazo de inscripción de los talleres dirigidos a los mayores de 65 años en Villajoyosa

La nueva edición del Programa para un Envejecimiento Activo y Saludable que ofrece la concejalía de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Villajoyosa tiene ya abierto periodo de inscripción a partir de hoy 1 de septiembre. Este plan de ocho actividades está dirigido a las personas mayores de 65 años, quienes podrán inscribirse en el centro social Llar del Pensionista, donde también se impartirán los cursos.

La concejala de Servicios Sociales, Maite Sánchez, explicó que “un año más ponemos en marcha el programa para un envejecimiento activo y saludable con diversos talleres que están destinados a mejorar el bienestar de sus participantes, fomentando su autonomía personal, la ocupación productiva del tiempo libre, la participación y la socialización”. El programa, que se impartirá de octubre a junio, incluye cursos relacionados con el bienestar y la salud, como son “Memoria I”, “Memoria II”, “Mandalas y Relajación”, “Fantasía”, para personas con deterioro cognitivo (que empezará a partir del 15 de septiembre); y “Tejiendo amistades”.

Por otra parte, se ofrecen cursos vinculados al manejo de las nuevas tecnologías, como son “Word inicial” y “WhatsApp”, de enero a marzo de 2027; e “Internet a través del móvil”, que se impartirá los meses de abril y mayo.

La edil del área indicó que “animamos a nuestros mayores a apuntarse a estos talleres que cada vez tienen más usuarios. Con ellos técnicas para cuidarse a ellos mismos y los talleres sobre nuevas tecnologías les van a ser muy útiles para aprender a manejar el teléfono móvil y buscar información en Internet”.