Abiertas las inscripciones para la trigésimo segunda ‘Carrera del 9 d’Octubre’ de Altea

Los atletas y aficionados al ‘running’ que deseen participar en la 32 edición de la carrera popular ‘9 d’Octubre’ de Altea pueden ya inscribirse en una de las dos modalidades que ofrece la prueba, el 5K y el 10K. Pruebas que transcurren en un circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo y que recorren el bello entorno de la costa alteana. Así lo han dado a conocer la edil de Deportes del Ayuntamiento de Altea, Sara Soler y Jose Valero, presidente del Club de Atletismo de Altea, colaborador en la iniciativa.

Las inscripciones están ya abiertas y asimismo pueden apuntarse a las carreras infantiles, que complementan la 9 d’Octubre, todos los niños y niñas que lo deseen, ha comentado la responsable municipal de Deportes. Como explica Soler, “la carrera popular 9 d’Octubre es una prueba muy arraigada entre la población de Altea que tiene dos distancias la de 5 kilómetros y la de 10 kilómetros y en esta edición, como mejora, se van a dar las salidas de forma separa con una hora de diferencia. Primero se realizará la 5K y después la 10K”. “Finalizadas estas pruebas, se llevarán a cabo las carreras infantiles, cuya inscripción es gratuita, y en las que cada edición cuenta con más niños y niñas participantes”; ha añadido la edil, quien ha recordado que este año se ha introducido la modalidad de Atletismo en las Escuelas Deportivas Municipales, por lo que los niños y niñas de la misma podrán participar por primera vez en la 9 d’Octubre. “Se trata de una carrera que está cogiendo nombre entre los municipios vecinos. Es una carrera que está creciendo exponencialmente en los últimos años y esperemos que lo siga haciendo porque correr en este entono creo que es inigualable”. Ha afirmado la concejala, quien ha acabado invitando a la participación y agradeciendo al Club de Atletismo Altea y al Amunt Club de Montaña el trabajo que realizan durante todo el año para “hacer crecer el deporte en Altea, en este caso el Atletismo”.

Como presidente del Club de Atletismo de Altea, Jose Valero ha agradecido a la concejalía de Deportes el soporte que le brinda y sobre la Carrera 9 d’Octubre ha explicado que la salida 5K se llevará a cabo a las 08:30h y la 10K a las 09:30h. Valero ha desvelado el motivo que ha llevado a la organización a separar estas dos distancias: “la decisión de separarlas se ha tomado porque como cada año batíamos el record de inscritos, por seguridad y comodidad de los atletas hemos decidido separarlos para que los primeros corredores del 10K no se topen con los últimos del 5K, como venía sucediendo”. “Con esta medida se da un salto de calidad a la carrera”. Ha añadido el responsable del Club Atletismo Altea.

En el caso de la 10K, la prueba forma parte del ‘Circuit a peu’ de la Marina Baixa. Un circuito de 6 carreras que empieza en septiembre y acaba a finales de noviembre, con pruebas en Polop, Altea, La Vila, Benidorm, Callosa y l’Alfàs. Finalizadas las carreras 5K y 10K se llevarán a cabo, en la Plaça del Esports, las pruebas infantiles, cuyo recorrido íntegro será en la misma plaza con el objetivo de que los familiares de los participantes puedan verlos durante todo el recorrido. Jose Valero ha acabado invitando a “todos los amantes del running de la Comarca a inscribirse y disfrutar del deporte el 9 de octubre en Altea”.