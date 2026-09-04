24 familias nucieras concilian gracias al “Cole de Septiembre”

24 alumnos y alumnas, de 4 a 12 años, están disfrutando esta semana del Cole de Septiembre 2026 de La Nucía, en la Ciutat Esportiva. Una actividad de la concejalía de Bienestar Social para ayudar a conciliar la vida familiar y laboral a las familias nucieras durante la primera semana de septiembre y la que viene antes del inicio del curso escolar, el próximo miércoles 9 de septiembre.El horario del XII Cole de Septiembre de La Nucía es de 7,30 a 15,30 horas en la Ciutat Esportiva Camilo Cano, la sede está en las Aulas Educativas de FP. En la visita al “cole de septiembre” ha asistido Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Bienestar Social.

“Ayudar a las familias nucieras a conciliar”

“El objetivo de este Cole de Septiembre es ayudar a las familias nucieras a conciliar la vida familiar y nuciera, esta última semana de vacaciones escolares, antes el inicio del curso el próximo miércoles 9 de septiembre. Hay familias que trabajan y no tienen con quién dejar a sus hijos y con este “Cole de Septiembre” le damos una alternativa, como hemos hecho todo el verano con el “Cole de Junio” y “l’Escola d’Estiu” afirmó Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Bienestar Social.

Variadas Actividades

Durante 7 días la herramienta principal del “Cole de Septiembre” es el juego, a través del cual el niño consigue un desarrollo integral. El objetivo final es aprender jugando, basándose en la creatividad, participación y aprendizaje por medio de la actividad física y juego orientado.