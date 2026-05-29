20 personas se forman y trabajan en l’Alfàs con dos programas subvencionados por LABORA

La directora general de Empleo y Formación de LABORA, Virginia Garrigues, junto al alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, se ha interesado por la evolución de los dos programas de inserción laboral, en marcha en la localidad desde el mes de marz

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha destacado la eficacia de estos programas, especialmente dirigidos a personas desempleadas de larga duración y colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, financiados íntegramente por la administración autonómica “y coste cero para las arcas municipales”, como siempre matiza Arques. La directora general de Empleo de LABORA, Virginia Garrigues, ha incidido precisamente en la facilidad que tienen las personas que cursan estos talleres de encontrar trabajo. “Lo que hemos comprobado, y nos demandan desde empresas y ayuntamientos, son oficios: fontaneros, albañiles… Un taller como este de l’Alfàs, de albañilería”, manifestaba la directora de LABORA desde el parque de los Eucaliptos en el Albir, donde se construyen unos aseos públicos, “una vez finalizado este taller”, puntualizaba y ponía de ejemplo, “las personas que lo han realizado tienen una inserción laboral del 90 %. Prácticamente todos salen con trabajo, son talleres muy interesantes”.

La directora general de Empleo y Formación de LABORA, Virginia Garrigues, se ha desplazado a l’Alfàs del Pi acompañada por la directora territorial de Alicante, Cortés Martínez de las Heras. Junto al alcalde, Vicente Arque, han estado las concejalas Loli Albero y Laura Sevilla, así como por técnicos municipales responsables de ambos proyectos formativos.

Uno de los proyectos es el Taller de Empleo de albañilería, con una subvención de 282.692,40 euros. En este programa participan 10 personas —cinco mujeres y cinco hombres— que reciben formación en las especialidades de “Fábricas de albañilería” y “Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas”. La directora de Empleo y Formación se ha acercado hasta el parque de los Eucaliptos, donde se realizan las clases prácticas que consisten en construir unos baños públicos. A continuación se ha desplazado al Centro de Formación Ocupacional (CFO), donde se imparten las clases teóricas. Al finalizar el itinerario formativo, el alumnado obtendrá certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2.

El segundo programa en marcha es una Escuela Taller de jardinería dirigida a menores de 30 años, también con 10 participantes —cinco mujeres y cinco hombres—. Para su desarrollo, el consistorio ha recibido una subvención de 247.827,30 euros.

Durante doce meses, el alumnado se forma en las especialidades de “Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería” e “Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes”. Los tres primeros meses reciben una beca formativa y, durante los nueve restantes, son contratados mediante la modalidad de formación en alternancia, percibiendo igualmente el SMI. Las clases teóricas se desarrollan en el CFO y las prácticas se centran en trabajos de mantenimiento y mejora de distintas parcelas municipales. Al concluir, el alumnado obtendrá también certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2.

El carácter mixto de estos talleres, la combinación de formación teórica y experiencia práctica remunerada, permite al alumnado adquirir cualificación profesional a la par que contribuye a mejorar espacios e infraestructuras del municipio, reforzando sus posibilidades reales de empleo futuro.