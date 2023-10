Los primeros equipos del C.F. La Nucía masculino y femenino se enfrenta a importantes retos

En Segunda Federación Española La Nucía juega en casa y se enfrenta al Esportiu Europa. Un partido que no hace falta resaltar su importancia después de todo lo que hemos estado hablando esta semana, de todo lo que ha venido sucediendo y de las declaraciones del propio Kiko Lacasa tras el partido del miércoles.

No quiere excusas Lacasa pero es verdad que será un partido muy difícil, ante un club que va tercero de la tabla y que puede dar mucho trabajo al conjunto rojillo que no atraviesa, ahora mismo, ni su mejor momento de juego, ni el mejor momento moral y que no parece tener una buena capacidad de marcar goles que contrarresten los que puedan encajar.

Mucha suerte para La Nucía

En el femenino, las chicas de Vane Caamaño también tendrán ganas de remontar los malos resultados de estas últimas jornadas. Se enfrentan el domingo a las 10:00 al Pozuelo de Alarcón en Liga Valenta 3ª división