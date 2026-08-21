La XXVII edición del Paseo Ciclista Nazarí tomará las calles de Villena este domingo.

Vuelve a Villena el tradicional Paseo Ciclista Nazarí, que este año celebra su XXVII edición. Este domingo, 23 de agosto, la prueba no competitiva partirá desde el Recinto Ferial hasta llegar al Parque Maestro Manuel Carrascosa.

Esta iniciativa está organizada conjuntamente por la Comparsa de Nazaríes y el Ayuntamiento de Villena, quienes recuperaron el año pasado, tras 23 años sin celebrarse, un encuentro lúdico y deportivo que se remonta a 1977.

La pasada edición congregó a más de mil participantes y el presidente de la Comparsa de los Nazaríes, Francisco José Sánchez, espera que este año la participación sea similar. Sánchez ha invitado a toda la ciudadanía a participar en esta actividad, de carácter gratuito.

La prueba se completa con la entrega de una bolsa de regalo a los participantes, que se dará en la meta, además de un sorteo de regalos que aportan los patrocinadores.

Para la organización, la comparsa contará con más de 20 voluntarios, una preventivo sanitario para atender eventuales problemas de salud, la colaboración de la Policía Local y Protección Civil.

Por su parte, la edil de Deportes, Maite Gandía, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de esta iniciativa y ha destacado que “es una actividad muy demandada que no es una carrera, sino un paseo ciudadano”.