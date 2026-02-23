PP y Vox en Elche suman contra la regularización extraordinaria de migrantes entre críticas del PSOE y Compromís

El enfrentamiento y distanciamiento entre el bloque del PP y Vox y el formado por los grupos municipales del PSOE y Compromís en el pleno del Ayuntamiento de Elche ha quedado reflejado claramente este lunes en el debate de la Moción elevada por el grupo municipal de Vox por medio de la que se ha rechazado frontalmente la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas migrantes que ha acordado el Consejo de Ministros.

Ese rechazado ha sido aprobado con los votos favorables de Vox y del PP, pese a la oposición del PSOE y de Compromís per Elx.

Vox ha identificado la regularización extraordinaria de migrantes con un proceso “sin control”, que genera un “efecto llamada”.

Como Vox, el PP ha cargado contra el presidente del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez, por actuar en torno a esa regularización extraordinaria de migrantes sin consenso.

PSOE y Compromís per Elx han lamentado el posicionamiento de las formaciones de la derecha política a las que han acusado de racismo y de identificar la migración con delincuencia.

Mociones relativas al 8M

La cercana celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, también ha sido objeto de debate, y enfrentamiento dialéctico, en el pleno del Ayuntamiento de Elche.

En el mismo se han abordado dos distintas. Una ha sido aprobada por el PP y Vox. Ha sido la presentada por el Grupo Popular y en ella se ha acordado un reconocimiento para dos mujeres por su lucha por la libertad y la igualdad en Venezuela y en Irán.

PSOE y Compromís no han apoyado esa Moción con su voto. El motivo: ambas formaciones políticas han considerado lo propuesto por el PP como “escaparate” al no contemplar, han defendido, ninguna medida concreta en pro de la búsqueda de la igualdad.

Los partidos de la oposición municipal sí han votado a favor de otra Moción, planteada por Compromís, en la que se reclamaba el impulso de medidas concretas para favorecer la igualdad entre hombre y mujeres.

La Moción de Compromís ha sido rechazada con los votos del PP y de Vox.

FP y remodelación de plazas

Por unanimidad ha salido adelante una Moción defendido por el Grupo Socialista relativa a la situación de la Formación Profesional en Elche, reclamando mejoras en esa parcela formativa.

Asimismo, PP y Vox ha tumbado la Moción del PSOE en la que se pedía impulsar la remodelación de cuatro plazas de la ciudad, concretamente las plazas 9 de Octubre del barrio del Plá, la plaza Joan Fuster de Carrús, la plaza de Altabix y la plaza 8 de marzo del barrio Los Palmerales.