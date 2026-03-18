Vox Elche reclama el apoyo de la Corporación para exigir medidas ante el cierre de empresas y la “asfixia” a los autónomos

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Elche ha presentado una Moción para su votación en el pleno municipal de este mes en la que reclama medidas directas a modo de un plan de choque ante el cierre de empresas y la “asfixia” a los autónomos.

Entre las medidas que plantea Vox está la exigencia de una reforma del IRPF a los autónomos y pequeños empresarios, con rentas inferiores a 22.000 euros, que contemple un 15 % para rentas de 22.000 a 70.000 euros y un 25 % de 70.000 euros en adelante.

Además, en la Moción presentada por la formación ultraconservadora rechaza lo que tilda como “expolio fiscal” y “políticas medioambientalistas radicales” que ha “impuesto” el Gobierno central. Considera que han sido “peajes climáticos" que solo benefician a terceros países.

La Moción de Vox concluye que hay que defender “la supervivencia de la industria ilicitana” frente a una “presión fiscal” que está, sostiene, “desmantelando el sector”.