PP y Vox cierran en Elche la polémica por el amago de dimisión de Samuel Ruiz con un ‘… y tan amigos’

PP y Vox han cerrado este jueves la polémica por el amago de renuncia al acta de concejal de Samuel Ruiz, concejal de la formación de ultraderecha, echando la culpa de todo a “un malentendido” y “falta de comunicación”.

Después de la tormenta generada por esa situación, ambas formaciones políticas han querido visibilizar, al menos de cara a la galería, que han zanjado el asunto con un ‘aquí paz, y después gloria’.

El malestar que mostraba el miércoles Samuel Ruiz por la convocatoria apresurada por parte del alcalde Pablo Ruz (PP) del pleno para tomar en consideración la renuncia formalizada el pasado viernes, se han transformado en un “quizás faltó comunicación”, por parte de Ruiz, y en un “me precipité convocando el pleno”, expresado por el primer edil ilicitano.

Pese a que Samuel Ruiz hizo constar en el escrito de renuncia que formalizó el pasado viernes que dejaba el acta de edil por “motivos profesionales”, ahora ha asegurado que la decisión la adoptó por razones "personales”.

El miedo a que Samuel Ruiz no acudiese al pleno del viernes de la próxima semana, en el que se aprobarán los presupuestos municipales, motivó la convocatoria de la sesión extraordinaria convocada para este viernes a fin de poder iniciar el proceso de relevo del acta de concejal que iba a dejar Ruiz, y a la que finalmente no va a renunciar.

Tanto el concejal de Vox como el alcalde de Elche ha pretendido quitar todo el hierro del mundo al último enfrentamiento interno que se ha vivido en el gobierno local, pretendiendo cerrar el capítulo con un ‘…y tan amigos’.

Pablo Ruz carga contra el PSOE y Compromís

Por otro lado, el alcalde de Elche ha cargado contra el PSOE y Compromís per Elx, formaciones que el miércoles atribuyeron lo sucedido en torno a la figura de Samuel Ruiz a la forma de gobernar del primer edil.