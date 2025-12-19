PP y Vox aprueban en solitario en Elche el presupuesto municipal de 2026 negando los recortes denunciados por PSOE y Compromís

Sin ninguna sorpresa y, como está siendo muy habitual en esta legislatura, con mucha crispación en el debate y con significativas salidas de tono en las formas. Así se ha desarrollado este viernes el último pleno municipal de este año en el Ayuntamiento de Elche, en el que se ha aprobado el presupuesto municipal de 2026.

La sesión se ha movido por los parámetros previsibles de antemano, salvo un problema técnico que ha retraso el inicio de la sesión una hora.

PP y Vox han aprobado en solitario el presupuesto municipal que han elaborado. Lo han hecho después de rechazar la totalidad de las 77 enmiendas presentadas por la oposición municipal del PSOE y Compromís per Elx, así como entre las críticas de ambas formaciones políticas por recortes que han calificado de “ideológicos”.

El gobierno local ha acusado a la oposición de faltar a la verdad al referirse a recortes porque, han dicho PP y Vox, no existen.

Los dos partidos políticos han subrayado que las cuentas aprobadas prevén acciones que buscarán mejorar la seguridad ciudadana, la promoción del empleo y la formación.

También han puesto de relieve que se contempla la puesta en marcha de una oficina municipal de asesoramiento ante situación de okupación ilegal de viviendas. En este sentido, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, del PP, ha afirmado que este año se han registrado en el municipio hasta “170” ocupaciones ilegales de viviendas, “sin tener en cuenta”, ha añadido, las situaciones de “inquiocupas”.

Tanto PP como Vox han incidido que el presupuesto municipal que se ha aprobado es fruto “de la escucha y el entendimiento”.

Tanto PP como Vox han recalcado que el presupuesto municipal refleja que se están gobernando “pensando en las personas” y poniendo a los ciudadanos y las ciudadanas en el centro de la acción política.

La visión en torno al presupuesto municipal ha sido totalmente distinta desde las filas del PSOE y de Compromís, que han coincidido, entre otros aspectos, en denunciar recortes en las dotaciones de las áreas de acción social o de igualdad, así como en políticas LGTBI o en cooperación internacional.

Desde la bancada de la oposición y durante el debate se han escuchado acusaciones como que el recorte en acción social es “sangrante” estando cifrado en 1,3 millones de euros.

Un total de 342 millones de euros

El Ayuntamiento de Elche manejará el próximo año de manera directa un presupuesto municipal de 294 millones, que es una cifra que asciende a 342 millones de euros teniendo en cuenta las dotaciones que gestionarán las empresas con participación pública y organismos autónomos municipales (Pimesa, Mevesa -Espais Verds- y Visitelche).

El presupuesto municipal de 2026 en Elche recoge un capítulo de inversiones de casi 51 millones de euros, lo que supone un 7,25 % más que lo que se ha manejado este año.