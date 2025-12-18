El PSOE de Elche tilda el presupuesto municipal del PP y Vox como “el más antisocial” de la historia de la ciudad

“Nos encontramos con los presupuestos municipales más antisociales de la historia del Ayuntamiento de Elche”. Así de contundente se han expresado este jueves el grupo municipal del PSOE en la previa de la celebración este viernes del pleno municipal en el que PP y Vox van a aprobar el presupuesto municipal para 2026.

Mariano Valero, portavoz adjunto del Grupo Socialista, ha basado esa definición en la denuncia, por ejemplo, del “recorte” global en hasta 1,3 millones de euros en ayudas de emergencia social, que son las que se dan para el pago del recibo de luz o de alimentación, entre otros conceptos; en más de 450.000 euros de partidas presupuestarias relacionadas con el servicio de ayuda a domicilio y dependencia; así como la reducción de las dotaciones económicas municipales a los apartados de igualdad y violencia de género.

Para el PSOE, el presupuesto municipal que va a aprobar el equipo de gobierno sólo responde a una situación: que, para mantener el pacto de gobierno, el PP se ha plegado a los postulados de Vox.

Para el PP, una oposición de “copia y pega”

Desde el PP, como ocurrió ayer en boca del propio alcalde, se ha insistido hoy en las críticas a la labor de oposición, tanto del PSOE como de Compromís.

Claudio Guilabert, portavoz adjunto del Grupo Popular, ha señalado que “tenemos una oposición de corta y pega” porque, ha añadido, muchas de las enmiendas presentadas son las mismas que las formalizadas el pasado año.